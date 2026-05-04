今日新聞8分鐘｜港珠澳私家車失事 夫傷妻亡｜五一大梅沙人比浪多

港珠澳口岸私家車奪命車禍｜夫婦被困 妻傷重不治 夫涉危駕被捕

周一（4日）清晨4時許，港珠澳大橋香港口岸附近，有一輛私家車失控撞向多個交通錐及檢查亭後翻側，車上一對六旬夫婦被困，62歲姓楊女乘客昏迷不醒，送院不治；67歲姓苗男司機雖傷勢不輕，但幸仍清醒，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

駕車往女友沙田寓所箍煲 撼路牌咪錶翻側 男司機涉醉駕錄逾百度

沙田發生涉及酒後駕駛車禍。周一（4日）凌晨近3時，一輛私家車據報沿牛皮沙街往廣善街行駛，當途至小瀝源咪錶泊車位對開一個右彎時，私家車卻沒有轉彎，直剷上行人路後撞向一支「讓路」路牌，全車繼續翻側，餘勢未減再撼向數支路牌及咪錶。最終，私家車撞向一輛停泊在咪錶位的貨車左邊車尾貨斗才停下。

宏福苑︱獻花悼念街坊 居民哽咽：行入屋苑好難，行入宏泰閣更難

今日（4日）是當局安排宏福苑居民上樓的最後一天，今日開放予宏泰及宏盛閣居民上樓。宏泰閣居民歐太今日帶同花束上樓，希望可以獻花予火災中離世的宏泰閣街坊。她哽咽指，自知道可以上樓後心情緊張不安，內心充滿忐忑。歐太知道單位已被燒毀「total loss」，她指：「行入宏福苑會諗好多呢十幾年時間，覺得行入屋苑好難，行入自己宏泰閣更難。」她形容這5個月「時間好漫長，回家好難，感覺好陌生，唔知點面對屋企」。

五一｜深圳梧桐山日夜都逼爆網民嘲蚊子都吃撐 大梅沙人比浪多

五一假期首日，深圳各大景區迎來客流高峰，其中人氣最火爆的行山景點當屬梧桐山，最紅的沙灘則是大梅沙，兩地都擠滿人潮。其中許多年輕人為了避免人潮選擇夜爬梧桐山，沒想到人潮一樣擁擠，有網民粗估人數過萬人，亦有網民自嘲去到那裡「蚊子都被餵撐了」。

詐騙｜首季近萬宗 外籍商人網戀「投資專家」 失8479萬加密資產

警方今年首季錄得9,427宗騙案，當中一成為投資騙案。其中損失金額最大的個案，涉及一名67歲外籍男商人，與另一自稱「投資專家」發展成網戀關係，他在半年間將價值8,479萬元加密資產轉至騙徒電子錢包，至無法提取收益時始知被騙。

為遏止投資騙案，警方與金管局、證監會等推出一系列應對措施，包括計劃今年內降低遙距開戶新客戶向第三方每日轉帳限額至不超過10萬元等，提高騙徒利用「傀儡戶口」轉帳的難度。

伊朗：正審議美國對14點提議所作回應 特朗普表明無法接受新方案

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）5月3日表示，美國已通過巴基斯坦對伊朗的「14點提議」作出回應，伊朗方面對此正在進行審議。以色列媒體報道，美國總統的特朗普（Donald Trump，又譯川普）已表示，伊朗提出的最新方案「無法接受」。他前一天也曾稱，可能會拒絕伊朗的提議，因為「他們付出的代價還不夠大」。

德男子跳傘急墜期間還原扭計骰 23秒完成破健力士世界紀錄

健力士世界紀錄（Guinness World Records）4月29日公布，德國YouTuber兼醫科生科普克（Tom Kopke）成功打破「在自由落體狀態下最快還原扭計骰」的世界紀錄，在跳傘急墜期間以23.33秒完成相關挑戰。