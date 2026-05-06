今日新聞8分鐘｜16歲女玩瀑布鞦韆驚呼墮亡｜兩男茶客疑碰撞互毆

元朗搶的士●車CAM│涉事紅的長青隧道內連切雙白線 逆線險撞巴士

元朗昨日（周二/5日）凌晨發生搶的士案件。一名43歲男子，據報在元朗截乘一輛市區的士，未幾突然聲稱自己被人追斬，隨即跳上前座趕司機落車。疑人接手駕駛的士，沿大欖隧道三號幹線出九龍，直到長青隧道出口突然逆線撞閘欄，期間險撞巴士。涉事的士事後停在路中心，消防救護趕至時，發現疑人並無逃走，只是坐在駕駛席呆望向天，狀似「等拉」。警方到場將其拘捕，事件中無人受傷，相信疑人並無被追斬，懷疑有人出現「幻覺」，正循其精神狀況調查事件起因。

何伯何太涉互毆 何伯擬認罪前叫社工代稱未能出庭 官斥做法不當

忘年戀夫妻何伯與何太葉秀定，早前涉在屯門住所的升降機大堂打鬥受傷，兩人均被控蓄意傷人罪。何伯早前表示擬認罪，案件原訂今（6日）在區域法院處理，惟法官陳廣池稱昨日收到一位自稱社工的傳真，指何伯因病入院，今日無法出庭，陳官把案押後至5月20日再訊，又指何無聘用律師，卻找「社工」代言，指其做法不當，直言：「張三李四都寫封信嚟話代表，咪世界大亂。」陳官最後准案押後至5月20日再處理何的答辯，但明言若何下次仍未出席，或會考慮撤銷其保釋，並要他在懲教監管下治理。

荃灣44歲男遭兜搭上樓按摩 回家後發現失$3萬金鏈 警緝涉案女子

荃灣3日內發生兩宗「按摩竊案」。今日（6日）早上10時13分，大窩口邨一名男子報案，稱與一名陌生女子碰撞，其後發現頸上金鏈不翼而飛，懷疑遭對方偷去。

警員人員到場調查，44歲的事主沒有受傷。惟他其後向警方稱，較早前遭一名中年女子兜搭可提供按摩服務，於是隨對方到荃灣德士古道一個劏房單位，完事後離開；惟回家後發現失去了價值約3萬元的金頸鏈，懷疑遭對方偷去。

酒樓MMA︱兩男茶客疑碰撞互打 婦擸買餸車護夫

網上流傳兩條影片，兩名年逾60歲的男子在酒樓內大打出手，撞落餐枱扯跌椅子。其中「短衫男」處於下風坐跌地上，遭「四眼男」叉頸拳毆，拳拳到肉。「短衫男」的妻子護夫心切，擸「買餸車」扑向「四眼男」，喊著喝止：「你打佢做咩？打我老公！打我老公！」旁邊茶客紛紛勸交，場面混亂。

五一｜女子四川景區玩瀑布鞦韆繩索斷裂墮亡 曾呼「沒栓緊」

近日，一女子在四川一景區玩高空項目時墮亡，引發網民關注。據網民發佈的影片顯示，女子墮落前曾驚呼繩子「沒拴緊」。據悉，事發地為四川瑪琉岩探險公園，目前該景區已停業整頓。5月5日，四川省華鎣市通報，已成立調查組，相關責任單位和責任人員正在依法調查處理。

金建希案二審法官於法院內身亡 現場遺書：對不起，我自願離開

綜合韓媒報道，負責韓國前總統尹錫悅夫人金建希股價操縱案二審的主審法官於5月6日凌晨被發現身亡，現場有一封遺書。當地警方以存在跳樓可能為前提，調查他的具體死因。據韓國媒體報道，「對不起，我自願離開。」警方暫未懷疑其中有謀殺或其他犯罪行為。

漢坦病毒｜郵輪2確診5疑似被拒靠岸 世衛：船未現鼠蹤 或人傳人

世界衛生組織（WHO）表示，一艘在大西洋航行的郵輪上，已有2宗漢坦病毒（Hantavirus，又稱漢他病毒）確診案例，5宗疑似病例，當中3人死亡，1人情況危殆，3人輕症。世衛說，郵輪上未發現鼠蹤，密切接觸者之間可能發生人傳人的情況。世衛也稱，漢坦病毒對廣大民眾的風險較低，沒有必要恐慌或實施旅遊限制。

宏福苑｜註冊檢驗人員離世兩年ICU始知 杜淦堃指「零溝通」荒謬

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，房屋局獨立審查組 （ICU）高級屋宇保養測量師古小平作供時，承認鴻毅註冊檢驗人員（RI）沈鉅忠離世兩年後才知悉。獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃質疑指RI角色很重要，但ICU與RI「零溝通」，做法似乎荒謬。古小平僅表示強制驗樓制度上，沒要求定期巡查或視察，試過由工程開始到結束，都沒有與RI接觸。

陳家珮逆線行車｜再道歉稱虛心受罰 李慧琼：書面警告很嚴肅

因為逆線行車「不小心駕駛」罪成的新民黨立法會議員陳家珮，今日（6日）被立法會監察委員會處以書面警告，因其不當行為乃初犯，且未達致嚴重程度。陳家珮和身兼監委會主席的立法會主席李慧琼一同見記者，陳表示虛心接受監委會決定，非常抱歉因魯莽和貪方便的駕駛行為令市民失望，並指事發之後已沒駕駛。李慧琼形容，議員收書面警告是很嚴肅的事情，因報告結果向全港市民公開，強調監委會非常認真地處理每一個案。