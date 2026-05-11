今日新聞8分鐘｜拐杖婦仆倒　途人扶起獲讚｜住廈天降煙蒂冒火花

中九龍繞道隧道貨車拖頭狂飆｜兩司機涉危駕被捕 據悉事前曾碰撞

今日（10日）網上流傳多段影片，顯示上周五（8日）中九龍繞道管道內有密斗貨車和拖頭無視雙白線狂飆展開追逐戰，其間左穿右插互不相讓，並一直響咹，兩車一度險撞。整個過程由「車Cam」拍下，有女乘客嚇至驚呼，運輸署表示關注事件，又指隧道營辦商已即時將涉嫌違法個案，轉交警方跟進調查。

警方表示，經調查後，兩名貨車司機涉嫌「危險駕駛」被捕；消息稱，被捕兩人分別為姓黃（51歲）本地男子及48歲巴基斯坦籍、持香港身份證男子。據悉，兩車曾經發生碰撞，側鏡刮花。

油塘肉檔「貓店長」疑被兩男女用紙箱偷走 東主籲歸還：好掛住佢

油塘有肉檔「貓店長」懷疑被人偷走。今日（10日）下午5時許，警方接獲嘉榮路嘉華商場地下一間肉檔的姓江（65歲）男負責人報案，指其所飼養的貓隻，懷疑被兩名男女偷走。警方將案件列作「盜竊」，交由觀塘警區刑事調查隊第5隊跟進。

《香港01》聯絡上東主江先生，他指貓貓「OK仔」平日好動，經常走到店對面公園玩，但「好聽話」懂得回家，但大約於5月7日懷疑被人偷走。警方翻查街外閉路電視後，拍到兩名男女疑用紙皮箱將牠裝走，即使商場保安告知他們貓貓已有主人，對方仍置若罔聞。江先生引述保安稱，男疑犯手部有疤痕，呼籲兩人歸還OK仔，嘆道：「養咗咁多年都好掛住佢，我太太都好掛住佢。」

好人好事｜藍田拐杖婦過馬路仆倒 兩男途人衝出扶起獲讚

網上瘋傳一段「好人好事」影片，可見今日（11日）早上8時許，藍田興田邨對開連德道，有一名持拐杖老婦在燈位「綠公仔」閃爍期間急步過路；惟她甫踏出馬路，即整個人向前仆倒，趴在地上，登時鞋子飛脫、個人物品散落。

適時，交通燈已轉為「紅公仔」，危急之際，行人路有兩名熱心男途人確認無車行駛後，立即衝出馬路，左右合力將婆婆扶起，並協助拾回物品。片段其後傳出多下響咹聲，對面線更有一輛的士駛至，車cam見狀即高呼：「等陣呀，有人跌低咗呀！」

天眼直擊｜田灣住廈天降未熄煙蒂冒火花 平台戶控訴：好危險好嬲

大埔宏福苑大火至今近半年仍歷歷在目，雖然確實起火原因未明，但已引起社會對「未熄煙蒂」的顧慮；3月底亦有一名男子掉煙蒂落街被捕。今日（11日）Threads瘋傳一則帖文，影片可見有未熄煙蒂從大廈高處跌落平台，火花四起，引起熱議。

《香港01》聯絡上女帖主，她指入住僅一個月已有十多支煙蒂從天而降，昨晚（10日）則第一次出現未熄煙蒂，不但影響她使用平台，更不敢將飼養的愛龜放出平台，直斥「好危險又好嬲」，她已向管理處反映，不排除會報警求助。

觀塘工廈墮斃意外｜消息︰死者為前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅

觀塘建邦工業大廈今日（10日）發生墮樓案。消息稱，死者為70歲前凱施餅店東主兼創辦人蕭偉堅。

據了解，上址麵包工場疑於數日前遇竊，今午蕭偉堅懷疑與多名員工四圍查看，發現大廈後門被人打開，由於建邦工業大廈天台和毗鄰的南華工業大廈天台之間有一塊板，儼如一條「通道」，蕭偉堅上天台到毗鄰南華工業大廈視察期間，懷疑失足墮樓，男員工報警。蕭偉堅的妻子元雪全，事後趕抵了解。

加國｢Walker哥｣未獲免費膠袋 辱罵侍應：賤命、窮是一輩子

近日，加拿大蒙特利爾（Montreal）華埠一間中菜館一段影片瘋傳，一名華裔男子用餐後疑因不滿意店方拒絕提供免費膠袋，竟然當眾對女侍應進行人格侮辱，狂言「你是賤命」、「窮是一輩子」。該男子因將「Worker」錯讀成「Walker」，因此被網民封為「Walker哥」，成為笑柄。

天舟十號發射任務取得圓滿成功 為中國現役運載能力最強貨運飛船

5月11日上午8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射，約10分鐘後，天舟十號貨運飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後飛船太陽能帆板順利展開，發射任務圓滿成功。後續，天舟十號貨運飛船將與在軌運行的空間站組合體進行交會對接。

花園大廈重建｜59年祥榮茶冰廳8月底結業 居民遷走生意入不敷支

「我們都想撐到尾，但原本的客人搬走了，一批一批搬，我們真的撐不住。」位於牛頭角的觀塘花園大廈重建在即，邨內有59年歷史、曾是多齣影視取景地的祥榮茶冰廳將於8月底結業。自2020年接手經營的胡女士透露，近期生意入不敷支，尚未決定會否另覓舖位重開。

結業消息傳出後，不少新知舊雨到場光顧。有同樣居於花園大廈的居民說，已經光顧了30多年，形容冰廳有人情味，憶述不少員工已經工作多年，「你來到他便知道你想叫甚麼吃」，盼把握最後機會多光顧。