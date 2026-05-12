商人為妻女備最後晚餐圖燒炭同死　半夜覺醒放棄念頭　認企圖謀殺

商人與前妻復合並再與3女同住，卻遇上生意不佳，欠下80至90萬元債款，他萌生與家人同死念頭，遂為家人烹下牛肉麵「最後晚餐」，又買了5杯珍珠奶珠，並在食物和飲品中放入安眠藥，待家人入睡後，在家中’燒炭。惟他半夜覺醒，無法接受要家人陪死，遂淋熄炭及離開單位，其後被捕。商人今（12日）在高等法院承認4項企圖謀殺罪，求情稱已獲家人原諒。法官游德康先索取商人的精神和心理報告，和4名家人的創傷報告，把判刑押後至8月17日，期間商人繼續還押。



被告黃栢廷，45歲，承認4項企圖謀殺罪，指他於2024年6月25日，在屯門山景邨景安樓一單位，企圖謀殺梁姓前妻和三名女兒。

被告黃栢廷認在山景邨單位內燒炭，幸被他及時制止，其前妻及3名女兒均有送院。（羅敏妍攝）

警員到場調查時在走廊拉起封鎖線。

被告黃栢廷在高等法院認4項企圖謀殺罪。(黃浩謙攝)

消防到場發現單位有炭灰

案情指，被告和梁姓前妻(案發時44歲)於2013年離婚，並於2024年復合，他與3名分別16、15和13歲的女兒，居於山景景安樓一單位。

於2024年6月26日早上6時許，消防員接報到場，發現單位有炭灰。警員其後到達，除了檢獲炭和膠紙等外，亦發現在一個膠袋內，藏有沾濕的炭。

梁與3女均有一氧化碳中毒

梁和3名女兒被送院治理，她們當時均感暈眩。梁被診斷為一氧化碳中毒，和鎮靜劑急性中毒；3名女兒則疑亦有一氧化碳中毒，她們的尿液內亦驗出有安眠藥。

被告同日傍晚在旺角賓館被捕

警方於26日晚上6時許，在旺角一間賓館拘捕被告。他警誡下稱因為欠債，別無選擇下計劃和家人一同自尋短見。

生意欠佳而欠下債務

他在錄影會面進一步透露，經營的食品分銷生意欠佳，曾向財務公司和朋友借錢，拖欠約80萬至90萬元。他無力還債，又擔心債主滋擾家人，遂決定和家人一同燒炭。此外，他患有中度抑鬱，自2024年3月起向青山醫院求診。

買牛肉及肉丸製最後晚餐

案發前一天，他到街市買牛肉、肉丸和麵，準備「最後晚餐」。他返家烹調時，把10粒安眠藥弄碎，再放入麵的湯內。其後，他下樓購買五杯珍珠奶荼，並把弄碎的安眼藥放入珍珠珍茶。一家人吃過晚飯和飲下珍珠奶茶後，梁和三名女兒感到暈眩並入睡。被告再用膠紙封著大門和廁所門的空隙，繼而用平底鍋等燒炭。

凌晨醒來無法接受要家人陪死

他飲下珍珠奶茶後，在梁身旁躺下。至凌晨2、3時許，他醒來驚覺無法接受要家人陪死，遂用水淋熄燒著的炭，再掉在垃圾桶。當時長女和次女醒來，被告未有理會便離開單位。

辯方指前妻及3女已原諒被告

辯方求情指，被告獲家人支持，前妻和三名女兒已原諒被告，事件亦沒有對三名女兒做成負面影響。被告計劃刑滿出獄後，會和其母親同住。他亦會和前妻、三名女兒溝通，以決定是否破鏡重圓。

案件編號：HCCC40/2026