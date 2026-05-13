今日新聞8分鐘｜楚撚記周佩賢燒炭亡｜彩霞道的士鏟上行人路釀1死

銅鑼灣大廈魚缸疑遭人倒入洗衣粉 飼主換水救魚 警列虐待動物

銅鑼灣禮頓道禮智大廈，今日（12日）上午10時，警方接報有人將洗衣粉倒入多個魚缸。人員到場調查，發現大廈門口旁邊3個魚缸均有泡沫，地上遺有白色粉末，內裡的錦鯉無恙；飼主亦是大廈立案法團主席已經換水救魚，警方列殘酷虐待動物，聯絡愛護動物協會到場協助，暫未有人被捕。

科大時任教授劉紅斌收4萬 叫同事取錄深圳某大學生 還押候判

科技大學時任講座教授劉紅斌涉收4萬元，助一名在深圳某大學讀汽車服務課程的人，獲取錄讀科大環境健康相關的碩士課程，並向兩名同系負責收生同事發共6千元紅包作為「辛苦費」。同事收紅包後覺不對勁向校方舉報揭發。劉今(13日)在觀塘法院承認收賄及行賄等3罪，求情稱不情願地收款，惟署理主任裁判官鍾明新認為劉所言不實，將劉還押至5月28日判刑。

庭上透露，劉曾向同事詢問該申請人的情況時，同事已表示該生學歷與經驗不符要求，劉仍要求給該生面試機會，面試後又向同事稱：「我們收他吧。」

樂風周佩賢離世｜楚撚記大排檔︰全體員工傳承遺志 維持正常營運

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團創辦人及主席、楚撚記大排檔創辦人周佩賢昨午（12日）在何文田Kadoorie Hill燒炭身亡。楚撚記大排檔今日（13日）發文悼念，並將社交媒體的相片轉為黑白。悼念文中指周佩賢生前每日工作至深宵時份，仍會細心閱讀每一張意見書，稱讚她是一名卓越的領導者，以及熱忱的導師與家人，全體員工將傳承她的遺志，在此期間維持正常營運。

樂風周佩賢｜密友方皓玟特殊條款5球買ElizePARK 至今未完成交易

【周佩賢／樂風集團／楚撚記】樂風集團（Lofter Group）創辦人及主席周佩賢於昨日（5月12日）離世。該集團於2012年創立，早年憑買入舊式工廈再翻新拆售（工廈劏場）起家，之後隨樓市上升再晉身發展商，涉足市區舊樓收購項目，涵蓋住宅新盤、全幢工廈、商廈物業。

其中較為矚目的項目為2024年初推盤的旺角東新盤Elize PARK，當時首批開價較樓價高峰期高出兩成至三成，首批平均呎價高達約2.66萬元。該盤最惹人爭議為擔任樓盤代言人的歌手方皓玟，於2024年3月份以564.1萬元透過特殊條款買入該盤一伙，惟首期金額僅需8.5萬元，佔樓價約1.5%，與一般買賣個案所需的5%訂金，相差7成。記者翻查資料發現，上述單位至今依然未完成交易，同時也沒有按揭紀錄。而單位業主資料一欄依然發展商相關公司為SILVERWEALTH LAND DEVELOPMENT LIMITED。

牛頭角的士鏟上行人路撞兩女途人 1死1昏迷 司機乘客3人同送院

今日（13日）下午1時50分，牛頭角彩霞道休憩處對開發生車禍，一輛的士疑失控鏟上行人路，撞到兩名女途人，兩人均重傷昏迷，其中一人送院後證實不治。

救援人員將兩名女途人，分別送往聯合醫院及伊利沙伯醫院搶救，其中送聯合醫院的39歲女途人雙腳甩脫，經搶救後不治；另一名31歲女途人右腳甩脫。的士70歲姓吳男司機、62歲姓楊男乘客及61歲女乘客同樣胸口痛，一併送伊利沙伯醫院治理。警方正調查意外原因，消息指懷疑的士煞車失靈釀禍。

特朗普：無需中國幫助結束美伊衝突 訪華前稱「許多好事將發生」

美國總統特朗普（Donald Trump）5月12日表示，他認為自己不需要中國的幫助就能結束與伊朗的戰爭。他說：「無論以何種方式，無論和平還是其他方式，我們都會贏得這場戰爭。」特朗普當天下午啟程前往中國訪問，將會晤國家主席習近平。他離開白宮前向媒體表示，和習近平將有很好的會面，雙方都期待，還稱「許多好事即將發生」，但未提供細節。

魯比奧隨特朗普訪華 着馬杜羅同款Nike Tech搭空軍一號照瘋傳

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將於本港時間5月13日（周三）晚上抵達北京，展開其訪華行。國務卿魯比奧（Marco Rubio）亦有隨行。有網民發現，魯比奧在空軍一號上放棄了他慣常穿着的西裝，換上了一套Nike運動服，似乎與委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今年1月被美方強行擄走時身穿的Nike運動服同款。照片其後在社交平台上瘋傳。

台旅行團遊浙江勸阻打尖 2陸女疑打到導遊倒地：快報警

台灣旅行團赴中國大陸旅遊竟演變成流血衝突？近日社群平台X（原Twitter）帳號「風暴士兵」分享一段影片，指出有一組台灣旅遊團前往浙江普陀山觀光時，因團員勸阻當地民眾插隊打尖，竟遭到兩名大陸女子圍毆嗆聲，疑似連台籍導遊都被打倒在地。對方態度囂張且口出穢言，影片曝光後隨即引發網友熱議。