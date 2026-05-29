今日新聞8分鐘｜藍田邨爆炸　女住戶燒傷｜盧偉國攜90後宣佈婚訊

大嶼山鳳凰徑行山失蹤｜救援人員山頭尋獲51歲事主 證實身亡

一名51歲姓陳男子，前日（ 27日）上午獨自往大嶼山鳯凰徑第8段遠足，其後失聯，家人報警找尋。救援人員接連兩天登山找尋。至今日（29日）中午12時半左右傳來噩耗，據悉救援人員在狗嶺涌一營地山邊尋獲事主，但證實身亡，其遺體由直升機送到飛行服務隊總部。

尖沙咀的士男乘客疑醉酒打爆擋風玻璃 同車乘客拒認數終賠$1000

尖沙咀發生刑毀案。今日（29日）凌晨4時許，兩名外籍男子在中環雲咸街登上一輛的士，分別坐在前座和後座，遞上尖沙咀廣東道13號港威酒店卡片，表示前往上址，後座男乘客同時要求先前往赫德道3號一間土耳其餐廳購買食物，後座男乘客下車買食物期間，前座男乘客懷疑飲醉酒，突然揮拳打爆擋風玻璃，後座男乘客隨後上車。

金鐘城巴椅間插𠝹刀｜14歲少年與同學爭執遺下𠝹刀 涉兩罪被捕

前日（27日）一名男子乘搭城巴路線37A至金鐘時，發現上層兩張座椅之間，插有一把刀片凸出的𠝹刀，其手部被刺中，幸無受傷。警員檢獲一把長約13厘米的𠝹刀，發現約1厘米長的刀片被推出。

警方昨午（28日）拘捕一名涉案的14歲少年，他涉嫌「管有攻擊性武器」及「企圖傷人」，獲准保釋候查。警方今午（29日）交代案情時指，涉案少年登車後，與同學爭執並亮出𠝹刀，惟落車時遺下𠝹刀，直至報案人上車後揭發。

屯門新會商會中學校長爆粗後請辭 落淚致歉籲學生唔好學我

屯門新會商會中學校長李卓興帶領研學團到訪新加坡期間，上周五（22日）疑因與當地女保安起爭執及用粗口辱罵對方，過程被拍下並在網絡瘋傳，引起關注。李卓興接受《點新聞》訪問時就事件致歉，指今日已向校董會請辭，「我作為校長應該要以身作則，無論任何情况，都要保持冷靜同克制，但係好可惜，我自己做唔到。……我喺度想同同學講：唔好學我。」片中可見李卓興一度用手拭抹淚痕。

該校校董之一、前立法會議員黃俊碩回覆《香港01》表示，校董會今日（28日）已收到李卓興請辭，校董會將於一兩日内召開會議，討論是否接受李卓興的請辭。民政事務總署則指，已收到李卓興辭任屯門西北分區委員會委員，及屯門新景關愛隊隊員的通知。

藍田邨藍碧樓單位疑爆炸 一女子四成皮膚燒傷送院 大批居民疏散

藍田邨有單位發生爆炸。今日（29日）早上約10時29分，藍田邨藍碧樓25樓一單位傳出爆炸巨響，驚動多人報案。消防員接報趕抵，一度派出一隊煙帽隊及一條喉戒備，最後在11時35分停止動員。

救援人員在場發現一名50歲女傷者，其身體有多達四成面積的皮膚燒傷，面部及雙手等多處均須貼上敷料，清醒臥擔架床由救護車送往伊利沙伯醫院治理。事件中，約80名居民疏散。警方及消防封鎖其中3層樓調查；現場可見，涉事單位窗戶玻璃盡碎，大廈對開滿佈散落的雜物。

足本重溫｜盧偉國攜90後余仲欣公布婚訊：兒女私情受關注很奇妙

73歲的經民聯主席盧偉國近日公布新戀情，為政圈投下震撼彈。盧偉國將於今年10月與年輕逾四十年的90後粵劇演員余仲欣「拉埋天窗」，一對準新人今日（5月29日）在經民聯總部開記者會交代，分享婚訊喜悅及講述因同愛粵曲粵劇相逢之緣。

記者會現場的佈景版與婚宴無異，印了盧偉國與余仲欣的中英文名字，並有粉色玫瑰圖案襯托。《香港01》聽聞，盧偉國初步擇了好日，將於10月11日在賽馬會雙魚河鄉村會所與余仲欣舉行婚禮。

Blue Origin旗下New Glenn火箭爆炸｜測試現場爆出超大火球｜有片

5月28日晚上，美國藍色起源（Blue Origin）公司旗下一枚「新格倫」（New Glenn）火箭在佛羅里達州卡納維拉角（Cape Canaveral）的發射台進行測試時發生爆炸，現場傳出熊熊烈火。

今年暑假料前所未有熱焫焫 林超英教三招抗高溫：環保唔使搵命博

天文台預料香港今年及明年較正常熱，全年平均氣溫均會明顯偏高，而今年高機會達到最高氣溫紀錄首十位。前天文台台長林超英今日（29日）表示，現時「未係最熱」，今年會有「厄爾尼諾」現象出現，預計今年全球平均氣溫或會破紀錄高，「呢個暑假，大家要準備係熱過以前見過嘅熱」。

至於今年會不會開冷氣，林超英指從來沒保證永遠不開冷氣，指「環保唔使搵命博」，如感到頭暈亦會開，「身體是革命的本錢」。他又指太太十分支持，亦同樣認為不需要開冷氣。