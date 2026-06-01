今日新聞8分鐘｜薈萃苑火警「劏場大王」命危｜兩男打架打出鼻血

車CAM｜馬鞍山SUV剷壆「起飛」着陸撼鄰線車 網民謔：以為拍緊戲

網上瘋傳一段車CAM影片，可見一輛SUV及一輛七人車，沿馬鞍山西沙路駛至天宇海對開分岔路口時，貌似「分道揚鑣」各行各路，七人車駛往迴旋處方向，惟原本在最左線的SUV疑未及切線，直衝向分岔路壆，撞毁安全島標柱後，剷上石壆及風琴防撞欄，凌空拋起1秒後飛越至鄰線墮地「着陸」，惟車身撼向七人車，有汽車零件飛脫。

影片引起網民熱議，特技般撞車令不少人嘖嘖稱奇：「絲滑到似ai」、「唔講以為拍緊戲」；有人戲謔似遊戲畫面：「好似打機咁喎」、「孖寶賽車？」；亦有人斥責切線司機妄顧安全：「如果在鬧市，匆上行人路，又唔知撞死幾多人，應該罰一世停牌！」

將軍澳TESLA慢流轉彎撞毀水馬跌入地盤 網民：開咗自「洞」駕駛?

將軍澳發生離奇車禍。網上流傳一條車CAM片段，可見一輛白色TESLA私家車，沿影業路北行，途至近集福路交界路口時，該輛TESLA擬右轉入集福路，當時車速不快，卻未能順利轉彎，竟直撞向路邊多個地盤水馬圍欄，剷入地盤並疑卡在地洞中。此外，當時對面線有一輛的士駛至，按道理TESLA應讓的士先行，最終的士見其扭軚轉彎，亦寧願煞車讓對方先行，所幸避過一劫，沒有被對方撞及，的士司機相信能目擊其撞水馬過程。

長沙灣紅van與單車相撞 南亞裔單車男受傷送院

今日（1日）上午8時34分，警方接報，長沙灣東沙島街及順寧道交界，一輛紅色小巴與單車相撞，年約40歲的男單車手頭部受傷流血，陷入昏迷。救援人員到場，該名非華裔男事主回復清醒，其後由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。

上水站MMA｜兩男列車內打架 中年漢追出遭女子補拳流鼻血

上水港鐵站列車發生MMA，社交平台今日（1日）流傳一段影片，拍攝上水港鐵站一名年青男子與一名中年漢在列車內爭執，並大打出手。其後年青男子與女伴準備離開列車之際，中年漢追出，女子亦在混亂間補拳擊中中年漢右邊臉頰。最終雙方對峙及互罵。《香港01》向片主了解過程，片主表示事發於昨晚11時許，當時雙方疑因碰撞問題起爭執。

東鐵阿婆命令讓座：喂你起身呀 港鐵男爆粗還擊 羅湖大戰到火炭

港鐵讓座爭議從不間斷！網上瘋傳港鐵東鐵綫罵戰片，顯示5月25日佛誕翌日晚上11時，1名阿婆在羅湖站上車時要求坐在非關愛座上年輕港男讓座，呼喝道「喂你起身呀，畀我坐呀」，港男瞬間「扯火」爆粗回應「我X你老X係咪老奉先，唔該都冇一聲呀」，他爆粗的同時仍有讓座，但雙方的罵戰由羅湖罵到火炭，阿婆才下車離去。

港男不忿指阿婆態度惡劣，「命令式」要求他起身，「不斷話我蝦佢，話我唔講道理」，如對方好言詢問他必會禮貌讓座。許多網民認為阿婆態度惡劣在先，「敬老係首先對方要有禮貌」、「呢啲人上得山多終遇虎」。

羅便臣道薈萃苑火｜命危男為劏場大王尹柏權 近年捲官非蝕讓物業

半山羅便臣道薈萃苑昨日（30日）發生火警，釀成1死2命危。火警中，31歲姓倪女子昨晚11時20分被證實死亡；另外64歲尹姓男傷者及37歲卢女姓傷者情況危殆，目前均於瑪麗醫院留醫。

消息指，火警中命危的尹姓男傷者，正是人稱「劏場大王」的資深地產投資者尹柏權。翻查資料，尹柏權近年屢現負面新聞，除在物業投資上損手離場，更曾因捲入跑馬地禮頓山女子墮樓案而被揭發藏毒，判處感化令。

沙塵暴+12級狂風+雷雨齊襲哈爾濱 過山車停電遊客倒掛半空

5月31日，黑龍江哈爾濱遭遇強對流天氣及沙塵襲擊。據網民發布的影片顯示，有樹木被大風颳倒砸到車輛，體育場頂棚被刮散。哈爾濱融創樂園的過山車運行至軌道最高點時因停電停擺，車廂呈倒掛狀態懸停半空，遊客不得不步行下撤。

據中國天氣網，哈爾濱一小時局地陣風達12級，堪比颱風。黑龍江省氣象服務中心官方微博「龍江氣象」發文稱，「一天之內集齊高溫，沙塵暴，雷雨，強對流，是不是可以召喚神龍了」。

孟加拉水牛「飄逸金髮」撞樣特朗普爆紅 政府出手免當祭品

孟加拉一頭罕見的白化水牛憑藉其一頭飄逸的金髮在網上意外走紅，吸引大批好奇的遊客前來參觀和拍照。遊客們皆表示，這頭水牛與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）有着驚人的相似之處。孟加拉內政部5月27日（周三）表示，在政府最後一刻的介入下，「特朗普」水牛已獲得「特赦」，免於其在宰牲節當祭品被宰殺，並將被運到動物園。

科大醫學院創院院長李競存：醫療系統須革命性改革 應對人口老化

香港科技大學今日（1日）公布，委任國際臨床醫學科學家李競存為首任科大醫學院院長，即日生效。李競存在記者會表示，第三間醫學院旨在培養可改革醫療系統、具創新科技知識的醫生。

李競存指出，未來香港醫療壓力會因人口老化愈來愈大，需革命性改變醫療體系，令本港醫療系統可以達到目標的三大要點，即「質素愈好、成本愈低、隨時得到醫療」。