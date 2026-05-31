羅便臣道薈萃苑火｜命危男為劏場大王尹柏權　近年捲官非蝕讓物業

半山羅便臣道薈萃苑昨日（30日）發生火警，釀成1死2命危。火警中，31歲姓倪女子昨晚11時20分被證實死亡；另外64歲尹姓男傷者及37歲卢女姓傷者情況危殆，目前均於瑪麗醫院留醫。



消息指，火警中命危的尹姓男傷者，正是人稱「劏場大王」的資深地產投資者尹柏權。翻查資料，尹柏權近年屢現負面新聞，除在物業投資上損手離場，更曾因捲入跑馬地禮頓山女子墮樓案而被揭發藏毒，判處感化令。



尹柏權在地產界無人不曉，早年曾經購入大型商舖再分拆成無數細舖（俗稱「劏場」）出售而聞名，包括天水圍嘉湖新北江商場。 （資料圖片）

翻查資料，尹柏權在地產界無人不曉，早年曾經購入大型商舖再分拆成無數細舖（俗稱「劏場」）出售而聞名，包括天水圍嘉湖新北江商場、深水埗深之都商場及大埔大日子商場均為其手筆，當中「成名作」為2012至2013年間連續推出3個劏場，帳面勁賺15億元。

然而，隨着本港零售及地產市道表現疲弱，舖位價格下降，尹柏權的投資神話亦告破滅，曾錄得巨額虧損。資料顯示，他早年購入的旺角西洋菜南街一個地舖，持貨16年後，近期僅以約6,380萬元沽出，帳面大幅貶值達五成，慘蝕離場。

2020年跑馬地豪宅禮頓山有一名27歲女子墮樓身亡，警方登樓調查墮樓女子身處的單位時，發現該單位正是由尹柏權持有，警方在尹柏權褲袋搜出可卡因，隨即拘捕他。（資料圖片）

捲2020年禮頓山女子墮樓案 揭豪宅藏毒判感化

除了投資失利，尹柏權的私生活亦曾牽起軒然大波。2020年7月26日，跑馬地豪宅禮頓山有一名27歲女子墮樓身亡，警方登樓調查墮樓女子身處的單位時，該單位正是由尹柏權持有，警方在尹柏權褲袋搜出可卡因，並隨即拘捕他。而該個禮頓山單位由於成為事故單位，亦於2023年以5300萬元賣出，較正常市價低出約44%。

尹柏權其後被控藏毒罪，當時法庭資料披露，尹柏權剛與妻子辦理離婚手續，陷入人生低谷。裁判官考慮到其背景及認罪態度，判處其15個月感化令。短短數年間，這位曾經叱咤風雲的「劏場大王」經歷了離婚、捲入墮樓案、藏毒留案底、巨額投資失利。

昨日（30日）半山羅便臣道5至9號薈萃苑一單位發生火警，1男2女昏迷；其中一女昨晚不治。（黃偉民攝）

昨日的半山羅便臣道火警，由中區警區重案組接手跟進，警方與消防處昨午（30日）交代詳情時，消防指單位大門被梳化阻擋，進入單位時「相當困難」；又指單位主人套房內發現兩個起火點，火警起因有可疑。而人員在一個客房內發現一名昏迷女子，再於主人房套廁內發現一男一女昏迷傷者。

3名傷者分別是姓尹男住戶（64歲）、姓倪女住戶（31歲）及姓卢女子（37歲）。據悉，尹男及倪女是情侶，卢女是友人；兩名涉案女子為內地人，持雙程證來港。昨日倪女被送到律敦治醫院搶救，惜於晚上11時20分不治；尹男與卢女被送到瑪麗醫院治理，二人情況危殆。

昨午（30日）警務處中區助理指揮官（刑事） 警司郭進傑（左）、消防處助理消防區長巫珊凱（中）及消防處高級救護主任林景祺交代火警詳情。（王譯揚攝）

警方表示，在單位主人套房及另一房間內均發現「冰壺」、打火機及打火機氣樽等吸毒工具，不排除有人吸毒或吸煙釀禍，而打火機氣樽已損毀，懷疑因此導致火勢蔓延；又指在主人房套廁內發現的一男一女事主，以毛巾及床單擋住廁所門罅，相信是他們發現火警後嘗試自救。

消防指，起火單位大門被一個大型的沙發阻擋，入內時「相當困難」；單位的走廊門與主人房門同被反鎖，人員及後在主人房內發現兩個起火點。（王譯揚攝）