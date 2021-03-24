【校園天地】港澳信義會明道小學真人圖書館

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-24 16:59

圖書館裏有各式各樣的圖書，至於「真人圖書館」你又有沒有聽過呢？「真人圖書館」的最大特色就是讀者可以和眼前的「真人圖書」嘉賓有直接對話和交流的時間，讓學生能即時提問，對嘉賓暸解更多。港澳信義會明道小學在舉行了三次「真人圖書館」活動，邀請了三位特別嘉賓和同學們分享「夢想」這個主題。每到提問時段，同學們都非常踴躍，大家都希望能有機會和嘉賓談談天呢！每位嘉賓都各自推介了一些相關的圖書，圖書館特意添置這些書和相關題目的圖書，加到館藏中，既可作為活動的延伸，亦可擴闊學生的閱讀層面，開闊眼界。

第一次的「真人圖書館」 活動邀請了飛機師Arthur哥哥到校和同學見面。Arthur 哥哥自小的夢想是成為一位飛機師，為了這個理想，他一步一步努力，最終能達成夢想，翱翔天際。在場的同學都對飛機師的工作感到十分好奇，問答環節非常踴躍，Arthur哥哥勉勵同學勤加學習，追尋心中的夢想。Arthur哥哥還預備了一些很有價值的紀念品，是他到世界各地工作或旅遊時所蒐集的鑰匙扣，送給小司儀和其他躍踴發問的同學。

短片介紹：

https://www.facebook.com/hkmlcmtps1/videos/341137123847216

在第二次「真人圖書館」活動中，學校特意邀請前任副校長和同學分享他移居台灣後的充實生活。梁副校長展示了不少他親自拍攝的台灣風景照片，讓同學們了解他在台灣的生活。一向喜歡拍照及攝錄的梁副校長，更在退休後發展他的興趣，在Youtube上開設了個人頻道，向大家介紹台灣美食、風景、生活點滴、趣事和移居台灣的資訊。同學們能與梁副校在網上見面，都大感興奮啊！

教育大學健康與體育學系的助理教授 — 周志清博士在「真人圖書館」活動中和同學分享他如何一步一步地實踐自己的夢想，還有分享他的工作和生活。周博士更在活動中指導同學做不同的伸展動作，同學們都樂於投入「30秒挑戰」當中，氣氛非常熱烈。 周博士向我們推介好書《燃亮鬥魂，誰説夢想不可飛？》，鼓勵同學向書中的年輕運動員學習。

(港澳信義會明道小學圖片)

（內容由港澳信義會明道小學提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com