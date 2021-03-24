【校園天地】中華文化日趣味十足　家長師生樂在其中另類學習體驗

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-24 19:29

長時間留在家中網上學習，無論對學生、家長及老師，都是前所未有的挑戰。為讓學生在這艱難的時刻，能有一個與別不同的中華文化日，本校除了透過週會向學生介紹各國慶祝農曆新年的文化習俗，教學生如何利用環保利是封製作立體揮春及立體桃花外，亦以前所未有的網上直播形式，舉行親子賀年食品工作坊，令家長及師生們都能暫時忘憂，輕輕鬆鬆地來一場難忘的烹飪之旅。

簡介

親子賀年食品工作坊，共設置了兩個烹飪班，分別為「樂」迎團「圓」(湯圓)及一口一年糕 (椰汁年糕)，學生和家長可自由選擇參加其中一個工作坊，讓家長與子女一起製作賀年食品，感受農曆新年氣氛。

在每個工作坊，分別有廚藝了得的老師 (廚神)及不常下廚藝的老師 (學徒)，如電視台煮食節目的主持人有交流互動，加添歡樂氣氛。除此之外，也加插了即時互動問答遊戲，介紹湯圓及年糕的由來、英文名和卡路里等，豐富學生知識。

每個工作坊設置兩個鏡頭，一個是近鏡拍攝老師製作的細節及食材；另一個是遠鏡，拍攝整個「廚房」。在製作的過程中，學生和家長即時發問，老師即時回答，讓老師、家長和學生有互動，氣氛樂也融融。

食譜

「樂」迎團「圓」

一口一年糕

湯圓和年糕皆是賀年食品，而且製作簡單，也不須特別爐具，家長和學生只須預備食材及用具，便能製作。而我們也想學生不僅跟從指示去製作食品，還發揮創意，做出與眾不同的食品，於是老師在湯圓製作中做出不同的動物造型；而在年糕製作中，利用不同的糖來做出雲石紋年糕及多款造型年糕。

(筲箕灣崇真學校圖片)

(筲箕灣崇真學校圖片)

成果

初嘗烹飪樂趣 享受下廚滿足感

有不少家長都把廚房視為學生的「禁地」，從來不讓學生下廚煮食。這次活動使學生能初嘗烹飪的樂趣，對於他們親手烹調的製成品，既感到無限滿足，也提昇了他們接觸新事物的自信心。

(筲箕灣崇真學校圖片)

共渡親子快樂時光 創造美好回憶

透過親子烹飪之旅，家長與子女享受烹飪的樂趣，體驗共同付出的成果，透過給予子女的回饋，增加彼此的了解，共同創造美好的回憶。

激發創造力 展示心靈手巧

學生自創各種不同造型湯圓，過程別開生面，亦可激發創造力，展示心靈手巧。

(筲箕灣崇真學校圖片)

品嘗中國傳統應節食品 認識中華文化

農曆新年是中國第一大傳統節日，家長及師生聚首一堂，一起品嘗中國傳統應節食品──年糕和湯圓，意味着年年昇高、團團圓圓，既可認識中華傳統文化，也可把它傳承下去。

親子賀年食品工作坊留言板

今次係我第一次整湯圓 我覺得好開心呀 搓嘅時候皮好厚 但係啲家人都話好味特別 係細佬呀 細佬呀佢話好好味想再食啊 食晒呢佢就話我要再食我要再食 好搞笑啊！ 二年級學生

第一次整湯丸，感覺很開心。同家人砌了個『褔』字。祝大家主恩常伴、福杯滿溢。 一年級學生

和媽媽一起製作熊貓🐼造型湯圓玩得很開心！很高興第一次造湯圓也相當味道 ;-) 四年級學生

兩兄弟第一次整湯圓，努力不停搓，味道真不錯！祝願大家身體健康，牛年大吉！ 一年級及三年級學生

謝謝老師們用zoom細心教大家在一起做湯圓🌹❤️可以和大家一起親子做湯圓太有趣了！👍🏻😍㊗️大家牛氣沖天！牛壯象健！出入平安！主恩滿溢！🎉🎊 二年級學生

第一次學做湯圓，見到老師們做試範，黃sir 好有趣，我跟他一次過落了好多水，變了粥。知道可以再加粉，便搓到合適的質感。謝謝老師們精心預備。 四年級學生

我和奶奶一起做的湯圓，下次我丶姑姑丶姐姐和媽媽一起做湯圓 二年級學生

第一次學習製作湯丸，很開心自己也能做到，感覺不困難，期待下次與同學再參與不同的工作坊學習更多有趣的事物。 二年級學生

我們一家人第一次合作整湯圓。我同我細佬整得好開心。 估不到細佬整得好過我😂佢最開心。我都好開心可以參與活動🥳辛苦老師們。😊🙏🏻祝各位牛年平平安安。甜甜蜜蜜幸福😘 三年級學生

雖然有少許辛苦，但是我做完之後覺得辛苦也值得！也很好味的🙂😃 二年級學生

整年糕好好玩，親手整的年糕特別好吃。謝謝學校悉心的安排!祝各位主恩滿溢! 一年級學生

今年係我喺崇真第一年過中華文日🧧雖然無得喺學校同校長、老師同同學一齊感受實體嘅中華文化日，但學校好有心，安排好多有趣嘅活動比我哋參與。有農曆新年嘅週會、有問答遊戲玩、仲有大抽獎添🎁最特別嘅就係整年糕啦🍡好開心可以喺屋企同老師一齊一邊睇zoom、一邊答問題、一邊學整年糕呀！過程實在太好玩啦！話咁快，我嘅比卡超年糕出爐啦！好香好煙韌，忍唔住即刻食返個先，超超超超好味吖😋😋多謝學校同老師們嘅安排，最多謝何Sir同蘇主任嘅生動教學🥰🥰祝各位身體健康！主恩常在😁😁 一年級學生

第一次整年糕，好有趣呀！祝大家年年有餘🐟 一年級學生

雖然年糕外表唔太靚，但味道好好美！還可以和爸媽妹妹一起整，好好玩 二年級

蒸完年糕一家一起享用，個個都話好好味😋😋 三年級

嘩！今年嘅中華文化日有得整年糕呀！我緊係第一時間報名參加啦😉😉開始整年糕之前，要準備好所有材料同用具。好開心今次係我自己一手一腳全程包辦整個過程，由量份量到搓粉漿都係我親手製作。過程中令我最深體會到嘅係「粒粒皆辛苦」呢句說話。點解我會咁講呢？因為整年糕嘅中段，老師教我哋要用手去搓年糕，過程中係需要一定嘅手力💪💪老師話想煙韌好食嘅就要比d力去搓、搓、搓……當我搓到覺得手軟時，終於完成了，可以入模攞去蒸喇🧈好心急、好期待，唔知成唔成功呢？🤔🤔答案係成功咗呀😃😃熱騰騰、香噴噴嘅年糕出爐啦🍢我急不及待立即試食先，好好味呀😋😋多謝何Sir同蘇主任嘅教導😚😚多謝校長、老師們嘅安排，令我今年有一個特別的中華文化日🧧🎋祝各位身體健康！主恩滿溢🥰🥰 五年級學生

我地一齊做了不同形狀和款式的湯圓，片糖湯圓很美味，妹妹做的水餃形湯圓也很特別呢！ 二年級學生

當日同老師一齊整湯圓好開心同好好味😋我整左花形、豬仔仲有兔子祝大家身體健康、快d唔洗帶口罩💪🏽 二年級學生

今日第一次做年糕，很好玩，很有過年的氣氛，謝謝老師的悉心教導！😊 二年級學生

整年糕好好玩，親手整的年糕特別好吃。謝謝學校悉心的安排!祝各位主恩滿溢! 一年級學生

（內容由筲箕灣崇真學校提供）

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