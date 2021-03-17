【校園天地】「美林小學」搞搞新意思 ─ 虛擬陸運會

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-03-17 17:43

疫情下，大大小小與運動相關的體育賽事或活動都相繼取消，令不少翹首以盼的運動愛好者爲之失望。學界賽事一個接一個取消，大部分學校也將校内陸運會、水運會等大型活動取消，此舉彷彿亦意味着學生運動員的光芒要暫時被隱去。本校嘗試從中求變，夥拍香港教育大學健康與體育學系，在校内舉行一場歷時兩星期，別開生面的馬拉松式運動會，除了彌補正式陸運會取消的遺憾，亦為全校師生創造難忘的校園生活回憶。

宣傳運動概念

疫情下，各類體育相關的訓練取消，很多康樂場所及設施都關閉，學生長期缺乏運動。我們十分關注學生的健康及體能狀況，因此，本校安排了這個運動會在體育課進行，希望向學生灌輸運動知識及培養他們恆常做運動的習慣。香港教育大學健康與體育學系派出專業的學生到校，協助這次運動會的進行。由第一週向學生示範及講解各項比賽的動作，並介紹如何使用有關程式；到第二週進行比賽，從旁指導每個同學的動作，教導同學如何做得更好。

運動會的創新

出於防疫措施的考慮，此次運動會未能全校同時參與，我們安排每班在體育課時進行。同時由於場地和時間所限，運動會安排了三個項目：立定跳遠，立定跳高和三十秒高抬腿。有別於傳統的運動會，三個項目都簡單易做，還可以配合資訊科技，運用應用程式幫忙測量和計算，省卻了大量工作人員及測量器材，不但增加趣味，還可以節省時間。

熱火朝天

雖然比賽項目只有三項，時間亦非常緊凑，但學生都對新穎的比賽模式很有興趣。其中立定跳高及立定跳遠都是在每個學生完成之後就能夠即時滙出成績，同學之間互相競爭的氛圍立刻呈現出來。每一班、每一場比賽都是既緊張又刺激。等待上場學生們，有的左顧右盼，打聽其他同學的成績，討論某同學的佳績；有的觀察其他同學的動作，上場前默默地練習；有的完成項目之後轉換成觀衆的角色，站在一旁觀看其他同學比賽，為他們加油打氣。當有同學創出新紀錄，現場氣氛瞬間沸騰起來，無論是同學、老師，還是負責指導的教大學生，無不報以歡呼和祝賀，一時間掌聲雷動，讚嘆連連。賽事裏每個人都投入角色，樂在其中，為運動會增色不少。

趣事

個別比賽場次更邀請到就讀香港教育大學健康教育榮譽學士課程的精英運動員趙顯臻同學（阿臻）到場，親身示範各項比賽，並向各位小運動員下戰書，互作交流。面對精英運動員，比賽的學生絲毫不膽怯，勇於挑戰。一位同學的立定跳高成績逼近阿臻，阿臻馬上讚道：「好叻喔！你跳得就黎高過我，咁細個就跳得咁好，之後實大有前途！」那位同學回應道：「睇黎我將來都可以做精英運動員喇！」阿臻舉起大拇指，佩服同學的目標：「真犀利！咁你要俾心機多練習啊！」

最大的贏家

即使有許多的限制，但仍然能夠看到學生樂於參與，竭盡全力發揮自己的潛能，一次次挑戰自己。即使有些不擅長運動的學生，在各位大哥哥大姐姐的鼓勵和指導之下，都受到鼓舞，願意努力嘗試。

在這次活動中，學生不但可以學習到不同的動作技巧，而且享受到運動的樂趣，更能清楚看到自己的潛能。

（內容由循理會美林小學提供）

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