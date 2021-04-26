海上風電場｜動工要過多關　引巨型風車仍存變數　漁民盼成新景點

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-04-26 00:05

中電擬在清水灣對出的香港東南水域，興建離岸風力發電場，項目修改設計後，雖已獲環境許可證，惟興建前仍須闖數個關卡，包括地質勘探及政府審批等程序。中電又指，最快要到2024年才能將風力發電場納入未來5年發展計劃，最快有望在2027年落成。 有漁民代表希望日後風車場，變成綠色遊的新景點，建議中電在發電場周邊興建人工魚礁，帶來商機；亦有環保團體關注風車變得更巨型，會否影響雀鳥飛行。 中電發言人表示，已重新評估設計方案，認為透過引入巨型風車，減少興建的風車數量，不會對項目或環境影響構成實質改變。

中電表示，最快2024年才能把風力發電項目納入新一份《管制計劃協議》，料興建需時2至3年。（資料圖片 / 林若勤攝）

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環保署指經修訂的環境許可證，除列明在施工及營辦期間須實施的緩解措施外，亦規定在工程動工前，須進行海上地質測量、提交風力發電場最終佈局、 漁業改善計劃書 、景觀及視覺圖則等。

中電發言人表示，下一步會進行地質勘探調查，了解適合興建風車位置，倘結果正面，才會進行招標，研究可興建多少台風車、葉輪大小及擺放位置等，待政府審批後，最快2024年才會將風力發電場的新投資，納入新一份《管制計劃協議》，料興建需時2至3年。

兩電《管制計劃協議》下一個5年發展計劃，包括必要資本項目，以調整發電燃料組合，提出的資本投資建議，將會直接影響電費中的「基本電費」部分。因此，政府要審核兩電建議資本項目的需要、時間和預算，減低加價壓力，計劃最終亦須經行會通過。

漁民團體建議風電場發展成新打卡景點

香港東南水域離岸風力發電項目仍在可行性研究階段，其按環境許可證要求成立的持份者聯絡小組，本月曾開會討論。成員之一的西貢漁民聯會會長鄭景文表示，當年中電提出風車場計劃時，本港未禁拖網捕魚，當時項目引來不少漁民反對。惟近年不少漁民已轉為經營休閒漁業，或載客出海釣魚，風車場項目反而有望帶來商機。鄭解釋，風電設施吸引魚類棲息，建議在項目周邊地區興建人工魚礁，載客前往垂釣；或把風電場變成綠色遊景點，均有助漁民謀生。

同樣是聯絡小組成員的坑口鄉事委員會主席劉啟康則關注，風車運作時的聲浪，會否影響沿岸住宅，過去即使非近海的村落，亦曾清楚聽到船隻的鳴笛聲。他又希望，中電日後能展示風車群的實體模型，讓居民更容易理解距離、大小及好處。

環團關注雀鳥誤撞機率

另一成員、綠色力量總監鄭睦奇則關注，修改設計後引入的巨型風車「大了、高了」，會否影響海鳥飛行，增加誤撞機率，尤其是燕鷗。翻查資料，項目區域範圍內曾發現白腹海鷗、燕鷗、紅頸瓣蹼鷸、 黑尾鷗和牛背鷺、白腰燕鷗和白翅黑燕鷗，其中白腰燕鷗已列為易危品種。而過去是成員的香港觀鳥會，今次不在小組名單之列。

中電擬在清水灣對出的香港東南水域，興建離岸風力發電場，增加本港可再生能源發電比例。（資料圖片）

中電：雀鳥密度低 預期碰撞風險輕微

中電發言人表示，根據已獲批的環評，該處雀鳥密度低，修改設計後的預期雀鳥碰撞風險仍然輕微；又認為鳥類飛行範圍預期在水面以上100米之內，相信將風車提高，反而有助減少雀鳥飛行航道受阻。中電同時建議在風場營運時，進行鳥類監測。

至於景觀影響方面，中電認為，由於新方案使用的風車數量減少，佈局將更分散，景觀點與風電場相隔一段距離，影響不顯著，但會建議風車表面，採用啞面或半啞面白色，減少反光、減少照明燈及減低照明強度。變壓站及測風塔亦會採用不反光物料製造，並會統一風車標示，風車塔架亦會採用修長及優雅設計。發言人又指，風電場離岸較遠，相信不會構成噪音問題。