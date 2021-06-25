新冠肺炎．最新｜變種病毒再次殺入社區　本地零確診又斷纜

社會新聞
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新冠肺炎疫情反覆，本港昨日（23日）新增7宗確診個案，當中一宗為本地源頭不明個案，患者為居於大埔運頭塘邨運亨樓、在機場任港航地勤的27歲男子，帶有L452R變異病毒株。另外，因應英國疫情，政府將於下周一（28日）起，將當地上調至「甚高」風險地區，代表已打針人士來港亦須檢疫21日，不能扣減隔離期。

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