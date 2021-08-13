新啟用長沙灣超長天橋圍鐵絲網　居民網內「打卡」、從罅隙中拍攝

長沙灣海盈邨及海達邨之間的長跨度行人天橋，今日下午（13日）正式啟用。作為全港公共屋邨之中，跨度最長的行人天橋，新大橋啟用後頓時變居民的「打卡熱點」，不少市民到場興奮拍照。不過，新大橋的大部份位置被加設了鐵網，有市民只能在罅隙中拍攝橋外景色。



長沙灣海盈邨及海達邨之間的長跨度行人天橋今天啟用，橋上大部份位置被加設了鐵網，市民在「網內」拍照留念。（梁鵬威攝）

來往海盈邨及海達邨，橫跨西九龍公路的新天橋，除是全港公共屋邨中，跨度最長的行人天橋外，天橋更橫跨多條行車線及鐵路，從橋面可俯望繁忙車路，亦成為新「打卡熱點」。

新大橋今日下午三時半開放。在開放前約半小時，天橋的升降機大堂仍被圍欄圍封，但有街坊已急不及待到場等候。

新大橋被圍上了鐵絲網，有市民只能在罅隙中拍攝橋外景色。（梁鵬威攝）

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中段全被「圍封」

下午三時半天橋正式「解封」，隨即人頭湧湧，非常熱鬧。不少人到場興奮拍照，亦有人在橋上與家人合照。除有一家大小打卡留念，天橋亦變成「遊樂場」，有人帶同狗隻拍照，甚至有小孩在橋上「放龜」，更以滑板車代步。

不過，橋上大部份位置都被圍上鐵絲網，特別是中段近馬路的部份。有市民在鐵絲網前自拍，若要拍下橋外的景色，有人只能在罅隙中拍攝。

新行人天橋長約145米，闊約6米，一邊連接海達邨的深水埗康樂文化大樓，另一邊連接海盈邨的升降機塔，橋面離地34.47米。大橋使用新建造方法，接合工程於一夜之間完成，減低對交通的影響。