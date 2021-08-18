新冠肺炎・8.18｜妮歌潔曼獲准免檢疫拍戲　深圳放寛港人北上檢疫

衞生防護中心今日(18日)公佈三宗輸入個案，患者2男1女，年齡27至39歲，其大一人為船員，另兩人分別由土耳其及美國抵港，已在英國及香港接種復必泰疫苗。



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新冠疫苗｜單日約6萬人打針連續兩日下跌 21人接種後副作用送院

【22:20】新冠疫苗接種計劃推行174日，今日（18日）有5.99萬人接種疫苗，單日打針人數較周二下跌，為連續兩日下跌，當中約一半是打首劑疫苗，現時累計382.9萬人已打疫苗，佔12歳及以上人口56.9%。今日預約人數有1.35萬人，亦較周二的1.53萬人下跌11%。



此外，昨日錄得21宗接種後出現副作用而送院，他們情況穩定，3人需要留院觀察。

25歲女緊密接觸者竹篙灣隔離期間不適送院後逃走 今被判監兩周

【21:45】衞生署今日（18日）公布，一名25歲女子因違反《預防及控制疾病規例》（第599A章），今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。當局指，女子為確診者的緊密接觸者，去年底被送到竹篙灣檢疫中心接受隔離。後來她報稱身體不適，被送往北大嶼山醫院接受治療，同日自行離開醫院，並無聽從指示回到檢疫地點。



衞生署續指，截至今日共有4人已因違反相關條例被法庭定罪，被判即時監禁最多4個月。

一名25歲女子因違反第599A章，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁14日。（資料圖片）

國泰貴賓室女員工病毒基因分析有結 理大團隊料被英國轉機客傳染

【20:17】居東涌逸東邨國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」外判女員工昨日（17日）列為確診，並驗出帶Delta變種病毒。理工大學團隊完成該名女患者的病毒基因分析，發現與8月初的英國確診個案最相似，有可能被英國的轉機旅客傳染。



理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指，當局應為轉機旅客設特定候機位置，並僅向他們提供輕食，減少與機場員工及其他出境旅客接觸。

居東涌逸東邨國泰航空機場貴賓室「寰宇堂」工作女子日前確診。（網上圖片）

內地返港老翁家居檢疫多次擅自外出 送檢疫中心再逃走 判監7日

【20:13】衞生署今日（18日）公布，一名75歲老翁去年12月由內地返港後，本應在家接受強檢14天，但他擅離住所，故被送往改用成檢疫中心的曹公潭戶外康樂中心完成餘下日數，不過老翁再度逃走，被控違反檢疫令第599C章，今日於西九龍裁判法院被判處即時監禁7日。



衞生署補充，截至今日共有170人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14周或罰款最高15,000元不等。

本應在家檢疫的75歲老翁擅自離家，被送到曹公潭戶外康樂中心完成餘下日數期間，再次出逃。（資料圖片）

Nicole Kidman抵港兩日即開工拍劇 獲豁免檢疫 許樹昌：有危機

【19:53】荷里活女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）於8月12日乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，兩日後被傳媒拍攝到她相繼外出購物及進行拍攝工作，且其下榻的位址亦非當局指定的檢疫酒店，惹違反檢疫令之嫌。



商務及經濟發展局指，她獲得港府豁免檢疫，獲批准到港進行與指定專業工作相關的活動，要接種疫苗、指定居所逗留、定期檢測、提供工作相關行程。政府專家顧問許樹昌直言，悉尼正在爆發Delta變種病毒，妮歌潔曼來港馬上開工和購物，對防疫當然有危機。

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新冠肺炎｜唯一低風險地區新西蘭爆Delta變種 何栢良促升中風險

【18:53】Delta變種病毒肆虐全球，新西蘭歷經半年個案清零後，近日爆發Delta變種病毒疫情，確診人數不斷攀升。不過，根據港府最新入境防控措施，現時新西蘭被列入低風險C組的指明地區，由於同在低風險名單內的澳洲，周五（20日）起將升至中風險地區，新西蘭將是該組別名單內唯一的國家。



按港府的抵港檢疫要求，由新西蘭抵港人士，若已接種疫苗只須接受強檢7天，而未接種亦只須接受強檢14天。



港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，港府應立即將新西蘭提升至B組的中風險地區，以防變種病毒由新西蘭輸入。

▼8月20日起入境檢疫安排▼



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渣馬2021︱實體賽10.24復辦設三大防疫限制 10公里賽改西隧起步

【18:34】渣打馬拉松去年因疫情停辦，賽會今日（18日）終落實於今年10月24日復辦實體賽事，合共提供18500個參賽名額，成為疫情下首個開放予公眾參加的大型體育比賽。

新冠疫苗｜多三人離世前14日內曾打疫苗 四少年疑打針後心肌炎

【18:34】本港疫苗接種計劃今日（18日）第174日。衞生署表示，截至8月15日的過去一星期，共接獲216宗涉及曾接種疫苗的異常事件報告，當中有四宗12至15歲青少年，在接種復必泰疫苗後兩天出現懷疑心肌炎或心包炎。



此外，衞生署再接獲3宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，但署方表示，個案均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，仍有待專家委員會評估。

抗體檢測報告範本列明抽血日 衞生署避答縮短外傭檢疫期有否失職

【17:47】一名從美國抵港、帶變種病毒的38歲外傭，因為已接種疫苗、驗到抗體，獲准只須隔離七日，但事實是她在抵港前5日，在美國抽血再寄回香港檢測，入境香港時衞生署職員卻無發現外傭抽血時是身處美國。



被問到衞生署職員是否失職時，衞生防護中心總監林文健本周一（16日）稱，要調查檢測報告有無列明採樣日期。不過，《香港01》發現政府早已向檢測商提供檢測報告的範本，列明報告須包括樣本收集日期。據了解，今次涉事的化驗所栢立亦有跟從報告格式呈交給衞生署。記者再向署方查詢時，獲回覆「無補充」。

衞生署向業界提供的範本列明，抗體檢測報告要顯示抽血日期。（政府同心抗疫網站的範本）

失業率跌至5％勝預期 19.8萬人無工開 消費行業改善顯著

【16:38】隨著疫情緩和，失業率進一步回落，政府今日（18日）公布最新失業率再跌0.5個百分點至5%，但仍有19.8萬人無工開。至於就業不足業率亦由上一期的2.5%，下跌至2.4%。

新冠肺炎｜三輸入個案均染L452R變種病毒 兩人曾接種疫苗

【14:52】本港今日（18日）錄得三宗確診，全部都是帶有L452R變種病毒的輸入個案。其中兩人都有注射復必泰疫苗，一人僅打一劑，另一人就完成兩劑接種。今日初步確診個案約五宗。

新冠肺炎｜取消驗抗體減檢疫安排 中風險地區打齊兩針照隔離14日

【13:37】居於赤柱外傭早前由美國返港，持抗體檢測證明獲減檢疫期，但出社區後驗出感染變種病毒，有社區播毒風險。政府隨即叫停相關措施，食物及衞生局昨晚公佈，本周五（20日）起暫緩有抗體可減檢疫安排，代表當日或之後回港人士，即使驗出抗體亦不會再獲扣減隔離日數，打齊兩針人士都要隔離14日。原本今日開始的機場自費驗抗體服務亦暫時不會推行。

新冠肺炎｜港人往深圳酒店檢疫降至七天 專家：不代表短期可通關

【13:05】深圳市調整由香港入境旅客的檢疫要求，由原先14日在指定酒店檢疫，加七日在家監測，轉為只須酒店檢疫七日，餘下七日檢疫可申請在家中完成，至於在家監測日數則不變，維持七天。本港專家形容新措施是稍為放寬，但內地的在家檢疫要求較香港嚴謹得多，並非代表兩地在短期內可以通關

中大研究：科興疫苗接種者打針數月抗體水平勁跌 今補打第三針

【11:27】注射科興疫苗人士的抗體水平常被評不足，中大呼吸系統科講座教授許樹昌的研究亦反映，接種者數月內的抗體跌至非常低水平感到詫異，今日（18日）會為部份人士補打第三針，一半人再打科興疫苗，另一半人就混針打復必泰疫苗。

新冠肺炎｜周五起收緊抵港者檢疫要求 指定酒店無空房供延長入住

【10:47】政府本周五（20日）起再將15個地區納入高風險地方，有酒店業表示，大部份客人的檢疫期由七日大幅升至21日，令入住率爆棚無法滿足政府要求，唯有拒絕客人訂單，提醒他們取消或更改機票。

新冠肺炎｜疫情掀跨境生退學潮 北區校長料通關亦有三成半人退學

【10:39】疫情下跨境生難以過關上學，有北區小學校長稱，全港都有跨境生退學潮，九龍、葵青區等較嚴重，北區則較輕微，估計家長仍然心儀近關口的學校，但當來年學期都無法通關，預計退學潮會加劇；若可以通關，只有最多三成半人退學。

▼8月17日東涌東薈城等再次有強制檢測▼



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▼8月17日居袁國勇到灣仔帝盛酒店調查▼



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▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



+ 10

▼8月16日東涌逸東（二）邨美逸樓圍封強制檢測▼



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昨日總覽：新冠肺炎・8.17｜有抗體減檢疫制度撤回 國泰機場員工確診無源頭

確診國泰貴賓室員工有派餐予轉機客 張竹君：不排除帶病毒入社區

新冠肺炎｜90日內3機場職員確診 張竹君：機場工作風險確較高

國泰貴賓室職員染疫 梁子超：機場感染機會極高 促每周兩至三檢

東涌又強檢｜街坊嘆年做十數次檢測感厭倦 盼早日重回疫前生活

新冠肺炎｜東薈城再有變種病毒患者到訪 今年已至少8次強檢

封區檢測｜東涌逸東邨美逸樓完成強檢 1614人接受檢測 無人確診

中風險地區抵港者 已接種疫苗亦須酒店檢疫14日 周五起生效

袁國勇：赤柱外傭疑在檢疫酒店受感染 基因排序與對面房100%相同

新冠肺炎｜確診外傭住灣仔帝盛「尾房」 同層13人須送檢疫中心

新冠肺炎｜帝盛酒店疑空氣播毒 新西蘭有先例 專家籲放淨化機

袁國勇：唔好再諗免疫屏障 要全民打疫苗才可保護自己、達至通關

新冠疫苗｜單日6.13萬人打針比周一略跌 昨21人接種後副作用送院

新冠肺炎｜B類食肆無打疫苗員工8.26起7日一檢 其餘防疫措施維持

新冠疫苗｜港大研究：每十萬人接種增最多5人面癱 效益高於風險

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