新學年書包要瘦身 宜選輕身護脊 貪心買太大可致寒背

新學年即將開始，家長不想子女因背起過重的書包，而出現腰背勞損或肩頸痛，便要為書包瘦身。因課本已有一定重量，要保護學童骨略健康，應選擇輕身及有護脊功能的書包；再加上正確的執書包方法，每日返學放學更輕鬆。

撰文：香港、澳洲註冊物理治療師林偉雄



書包太重會令學童重心向後移，為了保持平衡而刻意前傾，將書包拉回中心點，久而久之可造成寒背，增加頸椎及胸椎壓力，出現腰背勞損或肩膊痛。書包重量不應超過學童體重的10%至15%，以一名體重60磅的學童為例，書包重量不應超過9磅。

書包質料應選輕身、耐用具防水透氣

買書包時應選擇質料輕身，耐用、防水及透氣，即使下雨或夏天出汗，背部會較舒適。最好買背囊式書包，兩邊有可調較長短的肩帶、胸帶及腰帶，內有具彈性的支架，令書包不易變形及耐用，及不會向後墜；並有厚背板及軟墊，背板中間有坑位，減少脊骨受壓。

肩帶也應有軟墊，闊度兩吋至兩吋半，太窄會令肩膊壓力太集中；最好有彈性，走動時減輕書包震動。

暑假即將完結，學童回歸校園要注意書包的重量。（資料圖片）

書包要緊貼背部 扣好胸帶腰帶

學童一同買書包除可選擇喜歡的顏色及款式外，也因要試試書包是否合身。肩帶長度要適中，令書包緊貼背部，走動或跑跳時減少書包搖晃幅度。書包頂應在頸椎對落，書包底在腰椎對落兩至三吋及臀部以上。

買了書包也要背得正確。背書包時應扣好胸帶，令書包在背部更穩固，減少走路時書包左搖右擺，胸帶應在腋下對落一至兩吋。腰帶可將書包重量分擔到腰，不需集中於肩膊上，腰帶應在盤骨位置。經常單膊背書包容易出現高低膊，故應雙膊背書包。

家長不要貪心，以為買大些書包可讓子女多用數年，如書包太大向下墜至遮蓋臀部，會令背部很辛苦。

拖拉式書包雖然有輪，不需背上身，像會令學童較輕鬆；但長期單手拉書包，肩膊向後轉，加劇肩膊及脊椎勞損。拖拉式書包連支架及輪較背囊式書包重，學童上樓梯時要將整個書包抽起，造成更大負擔，故不建議用這類書包。

重書放貼近背 輕文具放書包前面助省力

學童要利用書包內的間隔，重的書放貼近背部，輕的文具或用品應放書包前面，這樣可更省力。現時不少書本已由一本分為四冊，有助書包減磅。

市面上書包款式多，家長宜陪同子女選購一個合適的書包。（資料圖片）

臨床上曾接獲高小及初中學生求診，他們踏內發育時期，因書包重及日常生活姿勢不正確，導致站立及坐下時都寒背，並且因肌肉過度繃緊而容易疲勞。有父母指子女不肯背書包，後來才發現因書包太重所致。

要保護骨略健康，不能單單靠買一個好書包，學童日常坐下或站立應保持良好姿勢，多做運動如游水，增加肌肉柔軟度，減少出現痛症風險。

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