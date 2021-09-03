新冠肺炎・最新｜零確診料斷纜　52%人口已打齊兩針疫苗

衞生防護中心昨日（2日）公佈，沒有錄得新增新冠肺炎確診個案，是繼7月31日、相隔一個月以來，再次單日沒有錄得本地或輸入病例，至今本港個案累計為12,114宗。

另外，政府昨日指，華大基因已就事故作出回應及跟進，政府將於今年9月起，容許該化驗所作為9個社區檢測中心服務承辦商之一，按需要恢復營運流動採樣站。



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