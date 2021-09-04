新冠肺炎・最新｜初確診少於5宗　接種疫苗比率升至62.4%

衞生防護中心昨日（3日）公布，新增4宗新冠肺炎確診個案，全是由菲律賓抵港輸入，4人均曾接種兩劑疫苗，同樣帶有L452R變種病毒。由於當局刪除5宗疫苗病毒株污染的確診個案，累計確診個案「減少」至12,113宗。昨初步確診少於5宗。



截至昨晚累計有約421萬人已接種至少一劑疫苗，即有62.4%的12歲或以上市民已接種疫苗。以680萬名12歲或以上居民計算，尚需55萬人打首劑疫苗，接種疫才可達基本70%目標。



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各個特群組強制檢測要求：



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