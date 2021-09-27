新冠肺炎．最新｜新增3輸入個案　竹篙灣檢疫中心40歲菲傭確診

本港今日（27日）新增3宗確診個案，患者分別由哈薩克斯坦、菲律賓及埃及抵港，3人已接種兩劑疫苗，其中一人為抵港外傭，於竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診；全部人帶有L452R變種病毒株，本地繼續維持零個案。

另外，全港中小學及幼稚園疫情爆發後，不是停課，就是縮至半日面授。教育局開學前公布，如中學全校或個別級別接種率達七成，可恢復全日面授，已收逾30間中學申請，當中屯門嗇色園可藝中學接種率達標，已獲批今起恢復全校全日面授，為爆疫以來首間。



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9月26日強制檢測名單。

新冠肺炎｜增3宗輸入個案 全帶變種病毒 包括1名竹篙灣檢疫菲傭

【14:15】衞生防護中心公布正調查3宗新增輸入確診個案，至今本港個案累計12 197宗。新增個案中，包括一名在竹篙灣檢疫中心隔離的40歲菲律賓外傭。

強制檢測｜抵英確診少女離港前中環英聯教育工作 住所鳳德邨上榜

【00:01】一名19歲女子由香港抵達英國第三日所提交的樣本對新冠病毒呈陽性，列為確診個案，衞生防護中心收到報告，她潛伏期內身處香港，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓，也曾居住西貢戶外訓練營，她於中環永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心工作，三個處所都被列入強制檢測範圍，受檢人士須在後日（28日）或之前接受檢測。

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