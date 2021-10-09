獅子山風球．交通消息｜九巴龍運、新巴城巴多線停　港鐵班次較疏

熱帶氣旋獅子山今日（9日）在本港西南逾500公里登陸後本港風力反而有增無減，天文台在清晨發出8號風球。多間公共交通工具公司宣布服務受影響。



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【09:15】港鐵公布，鐵路及港鐵巴士正維持有限度服務，但班次較疏。在八號信號發出三小時後，即9時40分起，港鐵巴士會停止服務。

港鐵又表示，已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路及港鐵巴士服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

【08:47】昂坪 360 宣佈，今早纜車服務仍需暫停，將於天氣好轉後，儘快恢復纜車服務。

【08:20】新渡輪公布北角 — 紅磡 — 九龍城航線今天服務暫停，直至另行通知。

熱帶氣旋獅子山在早上６時集結在本港西南約560公里。(天文台圖片)

【07:29】九巴及龍運宣布除路線S1及S64維持有限度服務外，所有日間服務將於早上8時30分起暫停服務。

【07:27】珀麗灣客運宣布巴士至青衣、葵芳維持有限度服務，往機場7時半最後一班、由機場返珀麗灣8時開出。

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【07:15】愉景灣航運服務有限公司公布，中環及愉景灣之渡輪服務將會暫停，中環開出之尾班船為08:00，愉景灣開出之尾班船為07:40。

【07:12】天星小輪來往中環至尖沙咀、以及來往灣仔至尖沙咀航線，將於7時半停航。

【07:10】新巴城巴公布除B3X、B5、 S1及S52號線提供有限度服務外，所有日間路線將於上午8時30分起停止服務。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



【07:04】新渡輪本地航線即將暫停服務。其中中環至長洲尾班船將於7時40分開出，長洲 至中環則於7時50分開出。

【07:00】九巴及龍運日間維持有限度服務，直至另行通知。

暫停服務路線

九巴：5R、6P、14H、14S、32H、40X（馬鞍山市中心開出特別班次）、41P、43C、43P、44M（經青荃橋特別班次）、46P、47X（新田圍開出特別班次）、48X（象山開出特別班次）、52S、56S、68X（元朗西開出特別班次）、69C（天恩邨開出特別班次）、69P（天水圍站開出特別班次）、69X（天耀開出特別班次）、73D、74X（廣福及運頭塘開出特別班次）、80P、85S、86S、89C（特快班次）、89P、92R、96R、98P、230X、234C、234P、237A、238P、243P、252B、258P、261B、261P、265S（天水圍市中心開出特別班次）、269A（濕地公園開出特別班次）、269B（天恩開出特別班次）、269C（天慈開出特別班次）、270P、271P、272P、273C、273P、273S、276A（欣富閣開出特別班次）、278A、278P、289R、373、673P、935、960P、960S、968（元朗公園開出特別班次）、P960、P968

龍運：E42P、R33

【06:40】電車將提早開出尾班車，西行綫即時停止，東行綫將於上午7時35-40分開出。

【06:39】香港領港會緊急公佈，因颱風關係，于上午8時30分暫停所有港口領航服務，直至另行通知。

【06:20】珀麗灣客運宣布船運航線停駛，巴士維持至青衣、葵芳、機場線服務，中環線則停駛。

【06:00】港鐵表示，港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會維持周末的正常班次，直至另行通知。港鐵巴士則將在八號烈風或暴風信號發出三小時後暫停服務。港鐵稱已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並備妥所需的應急設備；又提醒乘客，天氣情況可能會瞬間轉壞，而各區情況亦可能會顯著不同，尤其是空曠及偏遠地區，這些都可能影響鐵路及港鐵巴士服務。

▼10月8日熱帶氣旋獅子山吹襲▼



【06:00】現代貨箱碼頭宣在，因颱風關係將於6時開始暫停所有吉櫃及重櫃交收服務。

【05:45】九巴及龍運巴士宣布，因應天文台發出8號烈風及暴風信號，九巴及龍運日間維持有限度服務，直至另行通知。暫停服務路線：九巴 14S、52S、56S、92R、96R、289R。

【05:30】凌晨2時半左右，旺角彌敦道惠豐中心門口交通燈全部失靈， 兩名交通警在馬路中央指揮交通。

【02:16】運輸署宣布由於強風關係，青嶼幹線的車速限制降至每小時50公里。