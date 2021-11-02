明愛柴灣馬登基金中學收生不足　研與明愛社區書院合辦課程

教育局早前公布，本學年9月「點人頭」後，有兩間中學2021/22學年只獲批開辦一班中一。據《香港01》翻查多間校網資料，發現位於柴灣的「明愛柴灣馬登基金中學」是其中一間受影響中學。



辦學團體明愛今日（2日）表示，確認明愛柴灣馬登基金中學本學年僅有一班中一。明愛形容，本港升中適齡學生人口下跌，加上移民潮與跨境生未能回港夾擊，致本港學額過剩，但重申明愛現階段沒打算放棄學校，且正全力尋找可行發展方案，當中包括探討該校與明愛社區書院合辦課程的可能性。



辦學團體「明愛」回覆《香港01》，透露屬下的「明愛柴灣馬登基金中學」今年只開辦一班中一。（「明愛毅進」facebook圖片）

明愛：移民潮及跨境生不來港致學額剩餘

辦學團體「明愛」的職業訓練及教育服務回覆《香港01》查詢，確認屬下的「明愛柴灣馬登基金中學」今年只開辦一班中一，而校方正積極配合教育局要求，準備學校發展方案。

明愛形容，適齡升中學童人口下降是「結構性」事實，加上近年移民潮，以及疫情影響跨境生來港就讀意欲，令本港出現學額過剩。

「明愛柴灣馬登基金中學」2021/22學年只獲批開辦一班中一。（校網截圖）

其他屬校有足夠學生 會否合併須視乎日後發展

明愛重申，現階段沒有打算放棄任何一所學校，並正全力為明愛柴灣馬登基金中學積極尋找可行發展方案，當中包括探討與明愛社區書院合辦課程的可行性。

至於會否考慮與其他學校合併？明愛直言，其他屬校仍有足夠學生入讀，會否合併將視乎日後發展而定。

移民潮｜兩中學新學年僅准開辦一班中一 包括柴灣馬登基金中學