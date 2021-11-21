麻醉藥令人無記性？醫生：未有證據　術後短暫記性差因壓力、痛楚

經常有病人說手術後記性差了，如「我認得呢個人，但噏唔出佢個名」、「唔記得啲嘢放係邊」、「行出嚟唔記得要搵咩」等。有數月內兩度做手術的病人，甚至擔心「成日麻醉會唔會蠢咗?」不少人擔心麻醉藥會令記性變差，其實麻醉藥會於24小時內排出體外，目前沒證據證明麻醉藥會令記性及判斷力轉差。為何病人仍覺得手術後「無以前咁醒目」?

撰文: 醫善同行醫學顧問、麻醉科專科醫生李璧連



曾有一名40多歲女病人，之前進行了半緊急的中型婦科開刀手術，需全身麻醉，留院一周。因手術後傷口非常痛楚，需用高劑量止痛藥。約半年後她需再進行膝關節內視鏡手術，手術前她指該次婦科手術後記性變差，如「我明明識佢，但係諗嚟諗去諗唔到佢叫咩名」，情況持續一至兩個月。她對要再做手術感憂慮：「今次麻醉會唔會都發生呢啲事?」從她的表現，相信上次手術後記性變差，對她生活造成困擾。

膝關節內視鏡手術較簡單，所需麻醉藥劑量較少；創傷性較低，傷口較細，使用的止痛藥劑量較少。整個住院及手術過程較上次輕鬆，帶來的壓力及緊張較少。她手術後翌日出院，之後沒有感到記性變差。

手術後用高劑量止痛藥、休息不足影響精神狀態

不少病人曾表示手術後記憶力變差，外國有大型研究指出，60歲以上進行大型手術的病人中，有25%人手術後首周感到判斷力及記性轉差，手術後首3個月仍有此情況的人跌至10%，手術一年後仍持續則非常罕見。麻醉藥會於24小時內排出體外，目前沒有確切證據，證明麻醉藥會令人手術後判斷力及記憶力變差。

病人有此情況，相信與病情、年紀、手術複雜性及留院時間長短有關。整個手術及住院過程會令病人感到緊張及有壓力，如要安頓家庭及工作，手術前要禁食及做多項檢查；若手術後需用高劑量止痛藥，會影響精神狀態。

身體狀態差咗，休息得唔好，過程中有好多其他事要擔心，個人集中咗係呢方面，其他方面無咁集中，會令判斷力差啲。 李璧連醫生

身體於修復過程中會出現炎症反應，產生化學物質，也有機會令判斷力及記憶力變差。病人年紀大、本身有認知障礙或經常入院，有此現象機會較大。

多陪伴留院家人讓長者感到在熟悉環境休養

其實病人說記憶力變差，很多時都是指生活上小事，重要事情他們不會忘記，而且並非長期後遺症。要減少手術後判斷力及記憶力變差，病人應於手術前維持作息正常，與醫生保持良好溝通，了解手術過程，減少緊張及壓力。

病人尤其是長者，留院期間獲家屬多陪伴也有幫助。家人應帶備長者平常用的物件，如老花眼鏡及助聽器；並讓他們感到在熟悉環境中如常生活，如可以飲常飲的茶。

醫生也會盡量減少手術及入院對病人生活的影響，如以微創手術令傷口較細，手術後所需的止痛藥會較少，病人可快些康復出院。不少病人也會問，局部麻醉會否較全身麻醉，導致手術後判斷力及記憶力變差的風險較低，因為局部麻醉的麻醉藥劑量較少，及不會「上腦」。外國有大型研究指，兩者對病人手術後記性會否變差沒有分別。醫生會因應病人的病情、心理狀況及風險而決定。

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