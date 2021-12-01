「樓上」厚花菇、「錦興粉麵」菠菜麵含未標示防腐劑　政府籲停售

食物安全中心今日（12月1日）公布，一個預先包裝的「樓上」特選厚花菇，以及「錦興粉麵食品」菠菜麵樣本，含有可在某些食物中使用的防腐劑二氧化硫，但樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。

中心呼籲市民停止食用受影響批次的產品，業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食安中心透過恆常食物監測計劃，分別從東涌及油麻地各一間雜貨店抽取上述乾冬菇和菠菜麵樣本作檢測，結果顯示樣本含二氧化硫。雖然含量低於《食物內防腐劑規例》（第132BD章）列明的最高准許含量，但乾冬菇樣本的食物標籤未有標明有關添加劑的名稱，而菠菜麵樣本的食物標籤則未有標明有關添加劑的作用類別及其名稱。中心已知會涉事商戶違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收。

二氧化硫是一種防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

發言人提醒業界，在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。