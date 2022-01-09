最新｜20歲Sogo女sales染疫未明源頭　洪為民生日宴再有人初確診

Omicron疫情擴散，早前一名居於大埔美新大廈的印傭確診。消息指，與該印傭同一座向的單位，亦有住客於強制檢測驗出病毒。由於懷疑大廈出現垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今午（9日）將到場視察。

他提到，由於大廈內出現煙囪效應，令樓下5D單位內的病毒傳播至樓上10D單位內，因應風險決定撤離D室單位住戶。

此外，洪為民生日宴再有一名出席嘉賓初步確診，患者是一名43歲女子，她是王詩雅的友人，出席宴會前兩人與數位朋友一同在其他地方「飲嘢」，但名字卻不在出席賓客名單內，當局會調查是否存在隱暪。



1月9日，大埔美新大廈D室單位撤離



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【17:30】衞生防護中心到下午記者會確認確診印傭樓上單位有女住戶初確診。由於懷疑出現垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇與及衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮等人今午近4時，身穿保護衣物到場視察，現場亦有大批身穿保護衣物人員及警員戒備。

袁國勇視察後確認美新大廈現垂直傳播，最大可能是病毒經煙囪效應，從印傭所住5樓樓層經污水渠感染上層單位住戶，因此建議6樓以上的所有樓層D室住戶撤離檢疫，涉19戶，其他居民今晚將接受封區檢測。

疫情｜袁國勇：大埔美新大廈現垂直傳播 6樓以上D室住戶撤離檢疫

【17:10】至於是否需要做全民檢測，張竹君指現時仍希望「集中火力」在有個案的地方做強制檢測，但如果社區的個案漸多，相信港府也會考慮其他措施。

至於理貨員雖然病毒基因與空姐母親一樣，但找不到流行病學關連，暫時仍當作是源頭不用個案。

繼早前有印傭及其僱主一家染疫後，大埔美新大廈再有確診個案。（鄭子峰攝）

【16:50】張竹君指，由於新增的初確診43歲女子，曾與王詩雅在出席前一起在其他地方飲酒，故相信是受王詩雅感染，而洪為民的生日宴會，緊密接觸者的界線仍定在晚上9點半後仍在席的人。

但張竹君承認，由於衞生防護中心居得的洪為民生日宴會名單，由主辦單位提供，或可能出現今次有人「走漏」的事件，因為出席者並非獲邀人士但有到場，「暫時都唔肯定有幾多人去過，係名單上朋友嘅朋友嘅朋友。」她呼籲出席過宴會的人都要聯絡衞生防護中心。

洪為民生日宴｜與王詩雅同赴宴女子初確診 荃灣有線電視大廈上班

張竹君又指，43歲的初確診女子， 1月3日晚上出席完生日宴會後，翌日亦有返工，同日在荃灣柳氏家食午飯，1月5日仍有返工，並曾到荃灣柴灣角熟食市場食午餐，當日晚上6至10點去了跑馬地賽馬會食飯，當時是一間房內有兩張枱，另一張枱是不相識的人，她自己同2個人食飯，另一枱則有3人，但因身處同一房，兩枱人都屬於緊密接觸者。值得注意是，她6點30分曾落沙圈逗留十幾分鐘，所以去過會所的人都要要檢測，她1月6、7日都留家中，然後1月8日接受檢測呈初步陽性。

張竹君指，衞生署一直不掌握王詩雅出席生日宴前，曾出席其他場合的飲食，如有任何隱瞞會有跟進行動。

至於曾在銅鑼灣做兼職的20歲女子，由於最後一日在SOGO上班已是12月28日，故相信不是在該商場內有傳播，但會繼續核實其上班情況。她於1月8日做檢測，呈陽性而找到個案。

銅鑼灣崇光百貨20歲兼職女售貨員初步確診 上周日光顧大埔壽司郎

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞，出席疫,情記者會，交代最新情況。

截至今日凌晨，本港新增33宗個案，其中30宗懷疑是Omicron變種病毒。其中，6宗是本地感染，有一宗未知感染源頭。

張竹君指，個案12908是一名機艙清潔人員，曾處理過一月四日的一班機，機上有16宗個案，編號是CX845，其他接觸的機則無個案，患者說曾在出入時，撞過機組人員但無接觸或打招呼，要看看成個基因分析，此個案有機會同輸入性相關。

12821家人已中招，住縉景台，與另外三個早前已確診的人吃早餐，由於較多接觸，故未知是食早餐時或其他時候感染。

逾20宗初步陽性，有一名66歲的美新大廈女住戶，居於3名確診個案的樓上同座向單位，大家互不相識，患者曾於封區檢測時的樣本呈陰性。張竹君指，患者較多去大快活，曾去美豐花園長者中心畫畫，部份畫班的同學要檢疫。當局懷疑大廈內有傳染，專家正檢查大廈內環境。

第五波｜大埔美新大廈確診印傭兩家人中招 上層單位66歲婦初確診

張竹君指，一名居於明華大廈的88歲女子，本來是緊密接觸者的家人(與#12860有關)，其家人仍未驗出陽性，但她現時呈初步陽性。

張竹君又指，再有一名未明感染源頭的20歲女子，於崇光百貨兼職售貨，12月28日最後上班，居住愛琴海灣八座，與家人同住，1月2日曾於5點30分至6點30分在大埔壽司郎坐迴轉枱，曾因不適睇中醫，其餘時候在藥房工作。

張竹君又提到，一名43歲女子初步確診，未明感染源，日常在有線大廈上班，她原來曾去洪為民的生日宴會，但之前和個案#12838，即王詩雅在出席宴會，曾與幾名朋友在干諾道西115號「飲嘢」、「食少少小食」，然後才去灣景中心的西班牙餐廳，亦即洪為民的生日派對。

張竹君指，早前派對從搞手取得出席名單，上面有192人，當局已追到181人，晚上9時30分後仍在場的有92人，已全部送檢疫中心，今次初確診的女子，卻不在名單上，而與她們幾人一齊「飲嘢」人士均不在名單，故再需要跟進，「部分賓客會帶一啲唔認識嘅人去， 所以無呢啲名單，呼籲去過生日派對的人要聯絡衞生防護中心。」她其後補充，今次初確診的女子，亦是與王詩雅一樣在晚上九點半後到場，故緊密接觸者的界線仍定在晚上9點半後。

張竹君指，據全基因分析結果，日前公布初步確診的超市理貨員，其病毒基因與國泰空姐群組一樣，但仍未有到群組內的接觸史，擔心社區內有隱形傳播鏈。

有救護車到達大埔美新大廈。（歐陽德浩攝）

【16:27】政府公布，按全球最新疫情發展，將於1月12日凌晨零時起指明所羅門群島為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

消息：大埔美新大廈疑垂直傳播 患者同座向住客驗出病毒

【13:35】消息指，其中一名確診印傭居住的大埔美新大廈，因有住在同一座向單位的住客，於強制檢測驗出病毒，懷疑出現垂直傳播，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇下午到場視察。

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洪為民生日會｜民政局副局陳積志致歉：敏感度不足 回復正常工作

【11:23】民政事務局副局長陳積志今日發表聲明，指他於一月三日晚上曾出席一個宴會，但只作短暫逗留，七時許已經離開，並有使用「安心出行」及入場時出示已經接種共三針新冠疫苗紀錄。陳積志表示已不再需要接受隔離，檢測證實陰性及回復正常工作，他表示，疫情嚴峻期間不應該出席宴會，對於敏感度不足致歉，並汲取教訓，日後定必加緊警惕。

洪為民生日宴｜陳茂波籲打針掃安心：每個抗疫環節要每個市民配合

【11:10】財政司司長陳茂波在網誌表示，Omicron迅速傳播引發隱形傳播鏈在社區擴散，威脅市民健康，要戰勝疫情關鍵在於管控有力和追蹤快速，包括內防擴散。他指，有機會曝露在高風險處所的可能是曾聚會親友、工作間同事，甚至是互不認識但卻曾處同一場景的人，這些場景可能是食肆，因此要好好紀錄各自曾進出的處所和時間，進出不同處所時使用「安心出行」，以使一旦出現懷疑甚至確診個案，能迅速聚焦地把曾曝露於高風險處所的人士找出，同時再次呼籲市民全力呼籲親友接種疫苗：「盡快讓大家回復正常生活出行及穩定的營商環境，是整個社會的共同目標。每一個環節都需要每個市民一起配合。」

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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洪為民生日宴│許正宇、蕭澤頤等提早放疫監 料毋須以年假抵檢疫

【07:30】人大代表洪為民上周一（3日）舉行的生日宴會，出席的37歲女賓客榮源茶行太子女王詩雅確診，另外當日在場的香港電台普通話台主持楊子矜前（7日）初步確診。有份出席的170人全部要入竹篙灣檢疫，事隔一日後，楊子矜的化驗樣本疑受污染，因而被判斷為假陽性，部份人士提早「放監」。前保安局局長、立法會議員黎棟國離開時，在專車上面露笑容，立法會議員何君堯更興奮開網上直播，一度稱要將零食讓給留下的人，又大呼「林鄭辭職」。可離開的政府高級官員，當中包括財經事務及庫務局局長許正宇、警務處處長蕭澤頤、廉政專員白轀六，可及早離開檢疫中心，由於昨日（8日）為周末假期，他們料毋需花上年假。

封區檢測｜北角、炮台山和東涌約1700人 受檢無人確診

【07:05】東涌逸東街8號逸東二邨信逸樓昨日下午七時起被指明為「受限區域」，到今日上午約7時完成強制檢測行動，已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

政府昨於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨一時前到採樣站接受病毒檢測。截至今日凌晨一時，1 287人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約399戶，當中13戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼1.8銅鑼灣縉景臺封區檢測▼



【06:45】政府聲明表示，炮台山縉景臺一座截至昨晚11時30分，約185名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約90戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

強制檢制｜19處上榜 涉工展會和1月3日紅館張敬軒演唱會

【04:10】政府刊憲宣布，因應一宗初步陽性檢測個案以及七宗可能與輸入個案有流行病學關連的個案，有19個指明地方被納入強制檢測公告，包括紅磡體育館和維園工展會等。

【00:00】空姐母親（#12754）群組繼續擴大，由她而起的第五波疫情，已傳播至第4代。最新的跨年崇拜印傭群組當中，一名日前確診、居大埔舊墟美新大廈的確診印傭（#12854），其女僱主及少主昨日均初步確診。

該名僱主1月3日曾偕夫看張敬軒演唱會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，演唱會期間一般都有戴口罩，但所有曾出席人士都需強制檢測。

昨日疫情總覽：

洪為民生日宴｜楊子矜假確診 蕭澤頤何君堯逾10高官議員提早離營

隔3個月現無源頭確診 超市理貨員去勻港九超市 沒打針病毒量高

Omicron│王詩雅母親3歲孫初確診 3靈糧堂幼園同學不適須全班檢疫

Omicron｜王詩雅母3歲孫初確診 居炮台山縉景臺一座 須圍封強檢

中大城大研究：社交接觸程度若無減 第五波疫情致逾300萬人中招

▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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▼1.7銅鑼灣美蘭閣封區檢測▼



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▼1.7文田山道仁禮花園B座強制檢測▼



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▼1.7駱克道利順大厦強制檢測▼



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▼1.7第二個新冠疫苗流動接種站在黃大仙啓用▼



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▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚市民買外賣▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆內外情況懸殊▼



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▼1.7晚市禁堂食首晚食肆全店「吉枱」▼

