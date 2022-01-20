疫情．直播｜香港仔發現多個污水樣本陽性　20多幢住宅大廈要強檢

香港疫情嚴峻，各區出現「幾個火頭」，葵涌邨逸葵樓群組擴散。因應葵涌邨逸葵樓有兩個不同樓層座向的單位住戶染疫，政府昨晚（19日）把葵涌邨逸葵樓封區檢測。政府今午（20日）公布，截至今日凌晨一時，2,581人接受了檢測，發現一名人士檢測結果呈初步陽性，該人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性。

另外，本港昨新增16宗個案，其中7宗為本地感染，5宗與其他個案相關個案，2宗無源頭，暫時有10多宗初步陽性，17歲男學生驗出帶有L452R變異病毒株，懷疑為delta個案，與倉鼠群組相關，但感染源頭不明，其居住的觀塘凱滙第三座昨日圍封進行強制檢測。



【16:47】逸葵樓分佈同一座數有多宗感染，屬不同層數、不同方向的逸葵樓居民，涉及約7個單位，包括一宗住8樓人士，他18日去深圳，深圳檢疫時19日確診。至於其他樓層，包括13085及13090及13100（1歲小朋友），稍後會去逸葵樓做實地調查，了解是否有環境因素。

【16:44】全基因分析發現較早的個案，無源頭學之園幼稚園老師感染途徑曝光(個案13072)，住美孚三期的幼園老師與東滿樓43歲巴裔婦相同(個案13045)，懷疑與此群組患者(個案13072)有機會同學校交雜。追蹤後發現13072上班時搭地鐵，13067及13069都是搭地鐵上學，在A入口在相近時間出入，相差約9秒，可能在隧道相遇，但大家都有口罩及無直接接觸，發生於1月14日。全基因分析是百分百，相信因此受感染，故她與相關群組有關連。

【16:33】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日確診14宗個案，10宗為本地感染，其中2人為逸葵樓相關連包括53歲住3樓，在機場工作的剷車工人，以及1歲嬰兒探訪婆婆後確診，嬰兒居7樓屬不同方向及不同層數。另外，今日20多宗初陽個案，最少三宗為本地源頭不明。

Omicron│大坑東檢測中心冷清 東滿樓居民料減新年聚會

【15:04】新冠肺炎疫情持續，政府表示於深水埗區一帶，採集到檢測呈陽性的污水樣本，並懷疑該區出現隱形傳播鏈，對此高度關注，呼籲該區市民檢測。



《香港01》今早﹙20日﹚到大坑東社區中心的檢測站，發現到場市民寥寥，在1小時內，只有近10名市民到場。有居於東滿樓，即與確診巴基斯坦女子同一大廈的市民表示，接連數日檢測都毋須排隊，亦未對疫情感擔心，不過當公司知情後，已特意要求他在家工作，直至完成強檢。他又稱，新年可能會減少聚會，｢我唔驚啫，可能人哋驚我｣。

殺鼠令｜潘烈文：倉庫發現Delta病毒 好大可能倉鼠經寵物店傳人

【15:03】倉鼠驗出帶有新冠病毒，相信傳染寵物店職員，香港大學專家估計，倉鼠在荷蘭進口本港時已感染病毒，再由儲存的工廈倉庫，帶出零售寵物店舖，店員再透過接觸倉鼠而感染，但強調倉鼠帶病毒的傳染期一般只有數日，之後已不具傳染性，又指動物傳播新冠病毒給人類的機會微。

殺鼠令｜許樹昌收恐嚇電郵 威嚇：「希望你早日過身」

【14:29】早前一名Little Boss寵物店員工確診，店內亦有倉鼠驗出對病毒呈陽性。政府宣布將店內及該店在大埔倉庫內的倉鼠及其他細小動物作人道毀滅。另外，當局亦呼籲市民在12月22日在香港任何地方購買倉鼠的市民，將倉鼠交予漁護署「人道處理」。漁護署至昨日，撲殺共1,213隻小動物，至下午5時亦接收了60多隻由市民交出的倉鼠。

局方做法牽起社會批評，有專家顧問亦有評論事件，當中包括政府專家顧問袁國勇及許樹昌。袁國勇昨日直言，因言論收到「一啲叫我去死嘅email」。另一專家許樹昌今日（20日）亦透露，同樣收到類似電郵，有市民批評他的言論「不人道、反智」，直指「希望你早日過身，等收報應」。

封區檢測｜葵涌邨逸葵樓現初陽個案 富昌邨富悅樓1樣本仍在核實

【13:54】昨日的新冠肺炎陽性及初步陽性個案中，有兩人同樣居於葵涌邨逸葵樓，政府昨晚將逸葵樓圍封強檢，行動共檢測2,581人，當中一人結果呈初步陽性，為第五波疫情封區行動中首次找到初步陽性個案。

【13:12】政府昨把葵涌邨逸葵樓列「受限區域」，封區檢測。政府剛公布，截至今日凌晨一時，2 581人接受了檢測，當中發現一名人士檢測結果呈初步陽性，該人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性。

【12:17】教育局今日（20日）宣布全港中學（包括提供非本地課程的學校）須在下星期一（24日）或之前暫停面授課堂及所有校內活動，與現時全港小學、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心的安排一樣，直至學校農曆新年假期。至於提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）則暫停所有級別的面授課堂至二月七日止。

【11:45】政府今日（20日）宣布，五至十一歲兒童可由明日（21日）開始接種科興克爾來福疫苗，預約服務由上午八時開始；接種復必泰疫苗則由二月九日開始預約，二月十六日開始接種。

政府發言人表示，十分重視兒童接種新冠疫苗，會為他們提供特別接種疫苗途徑。在傳播力強的變異病毒株威脅下，合資格接種疫苗的市民，不論老幼，也應盡快接種疫苗保護自己。

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消息：教育局正研究中學是否停課 梁子超：停面授學生不用周圍走

【10:51】Omicron變種新冠病毒持續蔓延，源頭不明個案增多，疫情殺入多間學校。消息指，繼早前宣布幼稚園、小學停課，政府正研究中學是否停課，讓中學生提早放農曆年假。

呼吸系統專科醫生梁子超今日（20日）在港台節目《千禧年代》表示，不少防疫措施「輸在起跑慢」，建議當局應全面停止學校面授課程，並鼓勵居家工作，把市面人流減少一半以下，才有助減低傳播速度。

【10:05】深水埗富昌邨富悅樓昨晚被劃作「受限區域」強制檢測，當局表示截至今日凌晨零時30分，2259人接受檢測，當中有一個樣本檢測結果仍在核實，其餘居民的檢測結果均為陰性。

殺倉鼠｜批殺鼠量高沒替代方案 生命教育學者稱人寵關係不可忽略

【10:00】政府日前下「殺鼠令」，逾1200隻小動物已被人道毀滅，並出現倉鼠棄養潮。中大生命倫理學中心副總監鍾一諾今日（20日）在港台節目《千禧年代》質疑，是次人道毀滅措施涉及數量會否太多、沒有替代方案減少市民的不安，直言人類與寵物建立的關係不能忽略。

昨日總覽：殺倉鼠．直擊｜漁護署到寵物店即場打兩針人道毀滅 放紅膠袋帶走

晚市禁堂食再延長14日 有效期結束擴大「疫苗氣泡」打針才可堂食

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增2宗源頭不明 學之園幼師男友人初確診 有時到K11祥仔餐廳午膳

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葵涌邨逸葵樓79歲翁染疫 同廈國泰外判工初確診 居不同樓層座向

Omicron｜美孚地利亞一場考試3學生1教師染疫 張竹君指奇怪

▼1月19日，深水埗富昌邨富悅樓圍封檢測▼



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▼1月19日，觀塘凱滙第三座圍封檢測▼



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殺倉鼠｜區議員指一日接10棄養個案 網民開設救鼠關注組

▼1月19日 漁護署到旺角Little Boss撲殺檢測▼



1月19日，漁護署到全港寵物店撲殺倉鼠



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觀塘凱滙3座有17歲住戶初步確診 即日起訪客要嘟安心出行

彩虹聖若瑟英文中學中六生初確診 停面授課14日 累計7中學中招

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殺鼠令｜許樹昌：倉鼠將病毒傳人類機會高 公共衛生角度需殺

殺鼠令｜漁護署銅鑼灣Little Boss人道銷毀動物 放紅色膠袋帶走

一名就讀彩虹新清水灣道聖若瑟英文中學的17歲男生初步確診。（張美華攝）

葵涌邨逸葵樓有兩名住戶染疫，他們居住不同樓層不同座向。(資料圖片)

國泰航空貨運站外判剷車司機確診



1月19日，市民把倉鼠送到新界南動物管理中心



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▼1.18漁護署人員在銅鑼灣Little Boss銷毀動物▼



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▼1.18銅鑼灣Little Boss有倉鼠和環境樣本呈陽性▼



▼1.18寵物店Little Boss全線停業▼



▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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▼旺角有寵物店從外國進口寵物鼠等寵物▼



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第五輪防疫抗疫基金各行業可得資助額。（香港01製圖）

▼第五輪防疫抗疫基金各行各業資助金額▼



+ 1

▼九巴的縮班詳情▼



▼新巴城巴的縮班詳情▼

