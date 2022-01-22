林鄭：映葵樓今禁足5日惟晚飯難安排　邨內10座、警察宿舍納強檢

本港新冠肺炎疫情嚴峻，葵涌邨逸葵樓、映葵樓更出現爆發。特首林鄭月娥公布，繼逸葵樓居民要實行禁足令強制檢測5日，鄰近的映葵樓居民今日（22日）開始亦要禁足圍封檢測，行動亦即將進行。不過由於未及時安排飯盒供應，她直言「今晚晚餐恐怕難以安排啦，請映葵樓居民見諒」。

另外，當局今晚亦會在芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓進行圍封行動，但毋須禁足5日。而葵涌邨餘下另外10座大廈，則會列入強制檢測名單，鄰近的葵馥苑兩座警察宿舍亦同樣須檢測。



▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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葵涌邨逸葵樓、映葵樓確診個案激增，林鄭月娥今日召開記者會交代在葵涌邨進一步措施。她指鑑於映葵樓出現爆發，今早凌晨開始檢測時已發現至少8至10宗，因此決定與逸葵樓同樣方式處理，居民要禁足5日圍封檢測。不過她形容「情況比逸葵樓妥當」，因映葵樓今早起已圍封，「換言之居民今日冇再出去，5日禁足係直接銜接住做」。不過她指由於要四小時才安排飯盒供應，「今晚（映葵樓）晚餐恐怕難以安排啦」。

另外，當局今晚亦會在芊葵樓、曉葵樓、旭葵樓、雅葵樓進行圍封強檢，不過毋須禁足5日。林鄭月娥透露，芊葵樓納入強檢是10分鐘前決定，「因半小時前收到有個案初步陽性，剛剛先決定要強檢，多謝居民之前自願檢測」。至於旭葵樓及雅葵樓暫時未有個案亦要檢測，她認為「可能無病徵都未必會發現」，加上兩棟大廈與出現確診個案的樓宇在同一地域，因此亦須圍封強檢

▼1.22 葵涌邨逸葵樓居民禁足令強制檢測首日▼



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至於葵涌邨餘下另外10座大廈，則會列入強制檢測名單，居民要進行多次檢測。除了葵涌邨16座大廈外，在中間的葵馥苑兩座警察宿舍，亦須納入強制檢測名單。她又指，行動非常龐大，每座涉及2,000多名居民、1,000個單位；故16座已有3.5萬居民，加上兩座警察宿舍，料共要處理3.6萬至3.7萬檢測。

運輸及房屋局局長陳帆則表示，逸葵樓有2,700居民需5天禁足居家隔離，昨晚6時起多個部門亦加入行動。他直言明白禁足5天市民有需要購買食物，故昨晚起已提供早、午、晚餐，以解購食物困難，「雖然唔能夠滿足全部人口味，但都有豬牛雞素食選擇」。他又稱，留意到派餐有個別延誤情況，承諾會改善情況；亦會因應實際情況，為有需要市民提供家居日用品。

他又表示，考慮到個別居民有覆檢及服藥安排，會安排兩名衞生署護士在場當值，亦有超過10人接聽熱線解答疑問、查詢及求助、跟進。至於映葵樓禁足安排，亦都會採取同一方式處理，由明日（23日）起為受影響居民提供早、午、晚三餐。