疫情｜培力農本方推580元視像中醫診症服務　包七日即沖濃縮中藥

本港第五波疫情嚴峻，確診數字不斷上升，大部份患者居家隔離治療，不少人尋求中藥治療。培力農本方今日（11日）宣布推出專業視像中醫診症服務，由即日至3月31日，即可以優惠價580元接受中醫診症服務，包括註冊中醫師診金及共七日配藥的即沖濃縮中藥配方顆粒，適用於門診及網上診症。



藥物3日內送到病人 需另府運費

培力農本方表示，中醫診症服務適合各類人士。求診人士只需透過網上系統或致電預約醫師作網上診症，診所助理將以WhatsApp確認診症日期及時間，並於事前傳送視像診症連結，診症後藥物會以速遞到付形式送至病人住所或指定地點，確認付款後，預計藥物會在3天內送到，求診人士需付運費36至40元。

主席兼行政總裁兼執行董事陳宇齡表示，在疫情急劇發展下，希望憑藉過往在內地支援採用中醫藥抗疫的經驗，通過中醫診所及與社區中西醫團體夥伴的合作，為大眾提供有效、安全和可靠治療用。

培力農本方表示，亦贊助多個社區抗疫計劃，當中包括早前由香港註冊中醫學會主辦的「網上義診計劃」，針對居家新冠初陽、輕症患者提供的視像義診。所有計劃均獲由農本方根據義診中醫師開出的處方為患者提供三天免費配藥，並直接安排運送至府上，減低社區密切接觸和感染。香港註冊中醫學會會長陳永光醫師表示，中醫及中藥治療在新冠肺炎於內地爆發期間早已擔當重要的角色，隨着第五波疫情爆發成為持久戰，社會應盡用本港中醫的能力，活用中藥針對初陽新冠患者進行紓緩治療及一般保健預防用，集合中西醫學界的力量攜手抗疫。

鴻福堂捐出「抗疫健康包」予香港基督教女青年會，分發予基層家庭。（鴻福堂提供圖片)

另外，鴻福堂集團今日公布聯同天然養生有限公司，向社會各界捐出抗疫物資，包括有助清肺熱的「清肺解毒飲」、靈芝湯水、靈芝茶包及快速測試劑，贈送予基層家庭、長者、長期病患等。首階段已捐出一批「抗疫健康包」予香港小童群益會、香港基督教女青年會及香港復康會，分發予各區的基層家庭、長者、長期病患及前線復康人員等有需要人士。