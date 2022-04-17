復活節｜食肆生意回復暢旺　黃家和料持續至母親節：訂枱情況唔錯

第五波疫情逐步回落，適逢一連四天的復活節長假期，本港各區人山人海，市面亦出現報復式消費情況。財政司司長陳茂波預期，只要疫情持續受控，本地經濟有望逐漸回暖，踏入今年第二季，更有利逆轉經濟於首季轉入負增長的局面。餐飲業界則表示，長假期整體生意額已回復至正常水平的七成，另受惠於消費券刺激下，各大小食肆及酒店自助餐生意暢旺，隨著本周四（21日）放寬社交距離措施，相信勢頭會延續至下月的母親節檔期，現時不少食肆訂枱情況更已相當「唔錯」。



▼4.16 復活節長假第二日 大批市民趁著疫情緩和到長洲遊玩▼



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財政司司長陳茂波今日於網誌撰文，他提到，這幾天正值復活節假期，且新冠病毒疫情逐漸受控，不少市民也稍為放鬆心情，到郊外走走呼吸新鮮空氣，或與家人外出逛逛，利用消費券補添些生活所需或休閒購物，他也趁機外出觀察市道，指「可以肯定的是，只要疫情持續穩定受控，本地經濟已有望逐漸回暖。」他續說，若勢頭持續，邁向「動態清零」的狀態，今年第二季便會有較好的經營環境，有利經濟擺脫首季急速轉入負增長的局面。

餐飲聯業協會主席黃家和指，於消費券、疫情回穩及復活節長假期等多項利好因素刺激下，餐飲業界市道相當暢旺。他說︰「過去幾個月（大家）都冇出街食飯，依家到咗臨界點，紛紛出晒嚟，消費都豪爽啲」。他表示，雖然目前堂食晚市尚未重啓，但各大小食肆及酒店自助餐於早午時段等亦回復熱鬧，整體而言，生意額已由正常的四成，回復至六至七成，隨著本周四（21日）放寬社交距離措施，相信勢頭有望延續至下月8日的母親節檔期，料可逐步增長至正常狀態下約八成生意額，指「依家嘅預訂情況都唔錯」，但受制於限聚令，對大型宴會業務仍有影響，現時「都仲係會打咗折扣」；另外，他認為仍需視乎屆時的疫情走勢，如有否隨復活節人流上升而有所反彈，指「如果仲可以保持到三位數甚至更少（確診宗數），就更理想。」

▼食肆4月21日放寬前的午市二人一枱情況▼



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第五波疫情爆發，港府實施最嚴格的社交距離措施，隨住疫情回穩，政府宣佈逐步鬆綁，本周四（21日）起重開健身中心、美容院、戲院等受限處所，另恢復晚市堂食至十時，可舉辦不多於20人的宴會，限聚令放寬至四人，以及解除兩戶以上家庭在私人地方聚集的限制等，但酒吧及酒館續須關閉。

▼4.15 復活節長假首天市民到戶外享受陽光▼



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▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

