女兒突性格大變拒上學　單親媽媽醒覺自己是主因　主動求助解困局

「我哋都鍾意Anson Lo（盧瀚霆），又會一齊打機，嘈到俾樓下投訴，哈哈。」這對看起來情同姊妹的母女，就是單親媽媽Vian和她的女兒。女兒初中時性格大變，抗拒上學，後來才發現是源於擔心受情緒困擾的媽媽。為了愛女，Vian主動踏出第一步求助，途中兩人互相扶持，慢慢走出低谷，亦重新建立了比以前更親密的關係。



撰文：香港小童群益會 學校社會工作服務（中學）

獨力支撐家中一切

訪問中滔滔不絕道來自己的故事，難以想像到Vian曾經受到嚴重的情緒困擾。Vian形容自女兒出生後，已是自己獨力照顧孩子，前夫就像一個「掛名」的爸爸，「咩都唔理，只係星期日放假先會帶個女出街。」原本一家三口與前夫的兄長同住，直至女兒升上小學後，他們才有自己的家。

「搬咗去新屋，我覺得自己係照顧緊兩個小朋友咁，因為所有嘢都係自己決定，冇人教你點樣做。同埋嗰時佢（前夫）開始顧唔到家，連家用都畀唔到，我印象中（一星期）只係得五、六百蚊。」

之後他們開始欠租，在生活拮据的情況下，Vian開始向身邊的人借錢。先是家人和朋友，後來借「大耳窿」，她指自己「唔理係咩方法、咩渠道，總之借到錢就得喇。」在債務纏身下，Vian逼不得已要做兼職，但無奈收入完全不足以償還日積月累的貸款。

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長期依靠安眠藥

在誕下女兒後，Vian一直有服用安眠藥的習慣，現在回想，她懷疑自己患有產後抑鬱，只是當時沒有留意。「嗰時我一路有睇醫生，冇一個醫生話我有抑鬱症，只不過話我係傷風感冒，又或者可能因為小朋友細，要照顧佢唔夠瞓，佢哋冇諗到原來嗰個壓力係咁大。」

在被生活壓力壓垮之際，Vian只能依靠安眠藥幫助入睡，她形容「已經去到濫藥的情況」，整天都在睡覺。除了提供最基本的日常需要，Vian對女兒完全是不聞不問，無論是生理或是心理上，都無力照顧小朋友。

某一天，Vian在家時感到不適，著女兒打電話給姨媽陪伴前往醫院。怎料Vian下樓後隨即暈倒，醒來時已在醫院的病床上，懷疑是用藥過度所致。

女兒開始抗拒上學

財務公司開始向欠債累累的Vian追債，當時兩母女每日過著不停被騷擾的日子，最終Vian只能申請破產。她指由申請至獲頒破產令過程中有一、兩星期的「空窗期」，是段非常痛苦的時間。

「真係好辛苦，因為我又要帶住個女，又唔敢出街，變相呢個時間開始囡囡唔肯返學，總之我去邊佢去邊，就算我同佢返學都好，換咗衫返學都好，佢係唔願上課室。」

最後在Vian的母親幫助下，加上破產令批出，事情總算告一段落。之後Vian向前夫提出離婚，正式獨自帶着女兒過日子。不過女兒抗拒上學的態度變得越來越嚴重，尤其是在升上中一後，首個學期幾乎每日缺席，引來學校、社工，甚至教育局的關注。

性格大變原因

眼見女兒由活潑開朗的性格，變得沉默寡言，又經常躲在家裡拒絕上學，Vian非常擔心她的情況，繼而主動向學校社工求助。學校社工與女兒接觸並慢慢建立了關係，透過輔導及鼓勵參加活動，女兒漸漸對其他人敝開心扉，Vian才發現女兒抗拒上學的原因，原來是因為自己。

「佢同社工講：『我唔可以留媽咪一個人喺屋企，媽咪會做傻事。』因為嗰時我仲食緊安眠藥。佢唔知我會唔會放低咗佢喺學校之後，唔會再出現。佢會好驚、好擔心。」

在得知真正原因後，Vian坦言女兒成為了她的推動力，令她決心停止服用安眠藥，並且正視自己的情緒問題，開始接受精神科醫生和醫務社工的治療與輔導。

「如果我唔行出呢步，我同佢（女兒）就變相一齊『攬炒』，知道個原因係因為我，所以佢先會變成咁，咁如果我改變嘅時候，佢會變返一個正常嘅小朋友，咁我覺得呢步好重要。」

家長應先照顧自己

負責中學學校社會工作服務的黃姑娘表示，近年多遇到抗拒上學的孩子，有時候大家只會集中孩子的舉動，卻忽略了背後的原因，就像Vian此個案，女兒抗拒上學的原因是擔心媽媽。照顧孩子會面對不同的壓力，容易影響情緒，黃姑娘表示當家長受到情緒困擾時，要先學習接納情緒，「有情緒係正常，情緒無分對錯。要相信自己並不孤單，可以搵人傾、搵人講。」

接納了情緒，下一步就是「穿越情緒」，消化過去的傷痛後，跨越並轉化成改變的動力，嘗試找尋自己理想的生活，或生命的意義。從Vian的經歷，看到她一點一滴的自我改變，女兒亦漸漸領受到她的愛。這份愛足以支持彼此走過困境，現在能開心安穩地生活。最後，黃姑娘鼓勵家長要善待及好好照顧自己。

「家長都要有自己嘅時間同朋友食飯、行街、睇戲，去做吓自己鍾意嘅活動。當家長能夠照顧好自己，就可以退後一步諗吓可以點面對屋企嘅問題。有需要時，可以搵專業人士幫手。」更多關於香港小童群益會 學校社會工作服務