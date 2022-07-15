疫情．最新｜今日起確診要戴電子手環 口岸檢測呈陽性即送檢疫
撰文：林穎嫺 王潔恩 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 陳栢麟 馬煒傑 何瑞芬
出版：更新：
本港確診個案重上三千宗，昨日（14日）新增3674宗確診，包括257宗輸入，死亡個案多5宗。政府已改善各口岸包括深圳灣、機場及港珠澳大橋口岸等措施，檢測陽性離境者安排，如在口岸核酸檢測為陽性，會即時獲發隔離令並安排入住社區隔離設施。至於居家隔離確診者，今日起要戴電子手環。
昨日疫情總覽：
▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼
▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼
+8
▼7月14日 百到消費券秘書處查詢喪失資格▼
▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼
深圳灣、機場及港珠澳口岸離境人士檢測陽性 將安排入隔離設施深圳灣口岸核酸檢測｜今日可預約未來6天檢測 實測有組號碼須填香港疫情｜增3674確診 多5人離世 瀝源主風小學等4校有班別停課疫情｜社區源頭不明個案多 許樹昌：確診降回三位數有難度衞生署副署長李敏碧快測陽性 署長林文健列密切接觸須檢疫安心出行｜無計劃加強實名及加入追蹤功能 孫東：盧寵茂說法沒錯消費券｜提早領MPF被DQ辦事處迫爆 申覆核要影印手機短訊消費券｜回流十年有交稅竟被DQ 已提上訴市民轟政府：無用腦諗嘢
▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼
+1
強制檢測｜70地點上榜 包括藍田壽司郎、沙田第一城譚仔三哥確診大廈｜增1681幢 九肚山峰、倚龍山莊、擎天半島上榜污水陽性｜涉日出康城、雅典居等11處地點 政府派33萬套快測包旅發局夏日賞賞你｜5.5萬份優惠換畢 7.28再推牛涮鍋25折放題等
▼7月10日起強制檢測公告▼
+44
▼7月14日 「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」開幕儀式▼
+26