疫情．最新｜今日起確診要戴電子手環　口岸檢測呈陽性即送檢疫

本港確診個案重上三千宗，昨日（14日）新增3674宗確診，包括257宗輸入，死亡個案多5宗。政府已改善各口岸包括深圳灣、機場及港珠澳大橋口岸等措施，檢測陽性離境者安排，如在口岸核酸檢測為陽性，會即時獲發隔離令並安排入住社區隔離設施。至於居家隔離確診者，今日起要戴電子手環。



深圳灣口岸離境特別核酸檢測服務網上預約系統

前往內地或澳門的特別檢測須知

昨日疫情總覽：

▼7月13日 深圳灣口岸離境人士等候核酸檢測結果▼



▼7月13日 直擊深圳灣口岸檢測陽性自行離開▼



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▼7月14日 百到消費券秘書處查詢喪失資格▼



▼7月11日 醫管局最新患者數據及推算▼



▼7月13日 特首李家超委任六位專家入專家顧問團▼



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▼7月10日起強制檢測公告▼



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▼7月14日 「走進巴洛克──卡波迪蒙特博物館珍藏展」開幕儀式▼

