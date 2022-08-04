疫情．最新｜連續14日增逾4000宗　嬰幼兒今起可打科興疫苗

本港新冠疫情持續，昨日（3日）新增4,547宗確診，連續14日新增逾4,000宗。在昨日共有1,533名確診病人在公立醫院治療，其中164宗為新增個案，有20人危殆及24人嚴重。學校呈報個案增437宗，增5間學校爆疫有班級要停課。



6個月大至3歲嬰幼兒今日（4日）起可接種疫苗，惟只限打科興疫苗，與成人劑量相同；由於不能稀釋復必泰成人版供嬰幼兒接種，如想打復必泰，需待政府訂購到幼兒版本。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨指出，截至7月尾已錄得20宗兩歲以下幼童重症或死亡個案，而每700名確診幼童就出現一宗重症，風險頗高，呼籲兒童應盡快接種疫苗。



昨日疫情報道總覽：



▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼



▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼



▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼



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▼8月1日起強制檢測公告▼



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▼8月2日 動漫電玩節最後一日滿是Cosplay角色扮演愛好者▼

