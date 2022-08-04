疫情．最新｜連續14日增逾4000宗 嬰幼兒今起可打科興疫苗
撰文：何瑞芬 馬煒傑 黃偉倫 江麗盈 林穎嫺 陳淑霞 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 蕭博禧
出版：更新：
本港新冠疫情持續，昨日（3日）新增4,547宗確診，連續14日新增逾4,000宗。在昨日共有1,533名確診病人在公立醫院治療，其中164宗為新增個案，有20人危殆及24人嚴重。學校呈報個案增437宗，增5間學校爆疫有班級要停課。
6個月大至3歲嬰幼兒今日（4日）起可接種疫苗，惟只限打科興疫苗，與成人劑量相同；由於不能稀釋復必泰成人版供嬰幼兒接種，如想打復必泰，需待政府訂購到幼兒版本。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨指出，截至7月尾已錄得20宗兩歲以下幼童重症或死亡個案，而每700名確診幼童就出現一宗重症，風險頗高，呼籲兒童應盡快接種疫苗。
昨日疫情報道總覽：
▼8月2日 元朗社區疫苗接種中心打針人數不多▼
▼2.17 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼
+2
▼8月2日 調景嶺基督教健明幼兒學校需全校停課一周▼
▼7月25日 機場返港人士等候乘搭專車往檢疫酒店▼
+12
港大研究：冠狀病毒利用宿主抗病毒機制 提升複製能力及殺傷力增4547宗 89歲長期病婦發燒無求醫昏迷不治 張竹君：疫情未見頂增437宗師生染疫 五校有班別停課 聖安當小學多一班停課一周疫苗｜何栢良稱確診幼童重症率高 專家籲打針前勿先服退燒藥打底幼童打針｜確診兒童壞死性腦炎個案增 專家籲家長盡快替子女預約澳門往珠海今傍晚6時起恢復免隔離通關 須持24小時核酸檢測陰性金管局總裁余偉文快測陽性 周一曾上班 現正接受隔離
▼8月1日起強制檢測公告▼
+21
強制檢測｜涉65幢 屯門9幢最多 薄扶林碧瑤灣4廈污水呈陽性上榜確診大廈｜增2209幢涉淺水灣麗景花園、壽臣山麒麟閣、半山帝景園珀麗灣、碧海藍天等三區九屋邨屋苑污水陽性 政府派26萬套快測包封區｜屯門景峰花園第一座完成封區檢測 揭4宗陽性個案
▼8月2日 動漫電玩節最後一日滿是Cosplay角色扮演愛好者▼
+21