疫情．最新｜確診個案屢創新高直逼7000　一名患者傳給1.4人

撰文：王潔恩 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 馬煒傑 陳淑霞 歐陽德浩 江麗盈 麥鍵瀧 蕭博禧 鄧宇詩
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本港疫情持續反彈，連續四日確診宗數破6,000宗，昨日（21日）新增6,513宗確診。港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人，本港確診宗數有逼近7,000宗之勢。

昨日疫情總覽：

疫情．8.21｜增6513宗創反彈後單日新高　變異病毒株BA.5佔三分一
港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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相機及影像博覽｜影友花逾$5000買背囊腳架　有人稱玩住先遲啲買電腦節｜市民6600元掃過萬元電競及周邊　展商推性價比高產品

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