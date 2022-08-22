疫情．最新｜確診個案屢創新高直逼7000　一名患者傳給1.4人

本港疫情持續反彈，連續四日確診宗數破6,000宗，昨日（21日）新增6,513宗確診。港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人，本港確診宗數有逼近7,000宗之勢。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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