疫情．最新｜確診個案屢創新高直逼7000 一名患者傳給1.4人
撰文：王潔恩 孔繁栩 黃煦緻 曾鳳婷 馬煒傑 陳淑霞 歐陽德浩 江麗盈 麥鍵瀧 蕭博禧 鄧宇詩
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本港疫情持續反彈，連續四日確診宗數破6,000宗，昨日（21日）新增6,513宗確診。港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人，本港確診宗數有逼近7,000宗之勢。
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▼8月16日起強制檢測公告▼
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確診大廈｜增3271幢 駿洋邨、悅海華庭全中 貝沙灣太古城上榜強制檢測｜增66大廈 涉將軍澳廣場等區內7幢 浪翠園3幢污水陽性寶翠園、映灣園、華景山莊等三區屋苑污水呈陽性 26萬人要做快測太古城恒星閣15人無遵從強制檢測公告 其中9人被票控共罰9萬
▼8月21日 香港相機及影像博覽周日大批攝影迷入場▼
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