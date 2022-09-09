熊貓安安離世｜難忘相處點滴　動物部館長昐中央再送一對熊貓來港

「牠剛離開時的確不習慣，返到工見到工作的環境，也會勾起與牠的生活點滴。」陪伴港人23載的大熊貓「安安」，在今年7月與世長辭。三名曾貼身照顧過安安，並陪伴安安渡過最後一個夏天的照顧員，見証著安安由活潑好動，到老年時毛病愈來愈多 。對於安安的離世，他們均坦言，雖一早已有心理準備，但仍倍感不捨，「安安在最後的時間都感受到我們的無私的照顧，相信安安都會希望我們可重新出發。」



隨著安安佳佳的離世，往日熱鬧的熊貓館，今只剩下盈盈及樂樂。海洋公園動物及保育部總館長祝效忠表示，海洋公園對於大熊貓培育發揮很大作用，在照顧大熊貓上經驗豐富，期昐中央可以送多一對熊貓來港。



三名曾貼身照顧過安安的照顧員見証著安安由活潑好動，到老年時毛病愈來愈多 。（夏家朗攝）

安安佳佳在1999年來港，當時總館長祝效忠甫入職，便被委以重任，負責照顧安安佳佳。由於熊貓來港後要有檢疫期，他便連續六個星期在公園過夜守候著安安佳佳，一步一步與牠們打好關係，「牠們不會那麼快與你有互動，願意走過來，餵牠食飯是第一步。」

安安生性好動 愛喝寶礦力

祝效忠談到與安安的生活點滴時如數家珍，笑言安安當時正值壯年，性格活潑好動。由於生性好動，安安曾於2008年誤咬傷一位照顧員小腿。回想起此事，他直言印象深刻，亦提醒了他們照顧熊貓時亦要注意安全，但他重申，相信安安當時只是好奇，並非希望襲擊人類。

他又透露，安安多年來都喜歡喝寶礦力及𢯎背脊。由於熊貓不時都要做護理檢查，故照顧員往往都用寶礦力獎勵安安，以訓練牠做既定的動作配合檢查。另一照顧了安安多年的動物部助理館長胡綺琪亦補充，安安耐性比其牠熊貓少，容易分心，通常一個訓練只可以做五分鐘。她回想自己有次要訓練安安配合做剝牙手術，要安安張開口逾五分鐘予獸醫作檢查，亦要花上逾兩三星期才可令安安完成整個動作。

▼大熊貓與照顧員的相處點點滴▼



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隨著時代巨輪不斷前進，安安亦逐漸年老，在2018年時已有多項身體毛病，包括高血壓、關節炎及白內障等，每到夏季，安安亦不願進食。陪著安安走最後一段路的動物部高級監督梁家綸直言，安安近年來對食十分挑剔，以往常吃的竹筍及蕃薯，現在要剝皮才會食，「亦會認照顧員，如果是資深的，牠就會乖點。新人餵牠，牠通常都不會吃。」

安安最後數星期食欲不振 身體情況漸走下坡

「安安最後時間是夏季，本來以為只是夏季所以食慾轉差。」到了今年夏季，安安出現食欲不振，身體情況亦遂漸走下坡。他透露，安安最後的數星期都不願意吃東西，要找來總館長祝效忠餵牠吃飯，才願意吃些少。海洋公園亦為牠制定了多項可行的治療，惟仍然未有好轉，「有多喝了水，但都是不願意吃固體食物。」

▼7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼



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為減輕安安的痛苦，海洋公園最後決定讓安安接受安樂死，令牠免於痛苦。祝效忠解釋，決定並不容易，是詳細觀察後綜合所有科學數據才決定，團隊明白此決定反而最幫到安安。

▼安安與世長辭 大批市民簽名悼念▼



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「牠剛離開時的確不習慣，返到工見到工作的環境，也會勾起與牠的生活點滴。」梁家綸坦言，安安離開後工作生活都改變不少，以前會花很多時間去想怎樣哄牠，放假都去超市看買什麼給牠。雖然對安安離開一早已有心理準備，但他直言到來到的一刻仍倍感不捨，「安安在最後的時間都感受到我們的無私的照顧，相信安安都會希望我們可重新出發。」

祝效忠表示，海洋公園對於大熊貓培育發揮很大作用，在照顧大熊貓上經驗豐富，期昐中央可以送多一對熊貓來港。（夏家朗攝）

祝效忠補充，安安佳佳多年來在港有不少粉絲，有不少市民都很熱心，會不斷參加有關熊貓的培育活動，宣揚保育大熊貓，而熊貓為港人帶來了好多歡樂，相信有不少港人已當熊貓是「一家人」。他又表示，海洋公園對於大熊貓培育發揮很大作用，加上團隊在照顧大熊貓經驗豐富，且已有硬件配套，希望中央可以送多一對熊貓。

至於安安的遺體有何安排？海洋公園回覆時指，有最新消息將再作公布。