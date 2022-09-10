疫情．最新｜連續數日萬人確診　張竹君籲中秋節團圓做節前先快測

今日（10日）是人月兩團圓的中秋節，本港連日新增新冠病毒確診個案逾萬宗，昨日（9日）也達10,076宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲盡量減少多人家庭活動，若聚會人數較多，建議先做快測，但如有病徵，即使快測陰性也應避免出席。



運輸及物流局公布由今日開始，在往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，在抵港後只須於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測陰性結果後可離開機場，毋須再到酒店檢疫；同時醫務衞生局也決定今日起經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外地區或台灣的乘客，無需接受體溫篩查；而抵港入境及離港出境前往內地或澳門的乘客則仍需進行體溫篩查。



昨日疫情總覽：



9月8日本地個案即時有效繁殖率的平均值為1.2485，即每名患者感染多於一人。（港大醫學院圖片）

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瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片／羅君豪攝）

【09:50】本港新冠肺炎疫情持續，兒童確診個案日增。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日（10日）指，近期感染新冠病毒的患者增多，目前醫院的情況十分嚴峻，醫護每日疲於奔命。他又指，病毒或引致神經中樞感染如急性腦炎，在相關個案中病人的血液及腦脊液中細胞因子很高，證明新冠可引致細胞因子風暴，或致腦部永久傷殘。

關續說，臨床個案顯示，已接種兩劑疫苗的兒童，即使受感染亦很快可出院，相反完全沒有打針的兒童則「擔心好多」，變重症風險較高，籲家長應盡快帶子女接種疫苗。

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