疫情．最新｜連續數日萬人確診 張竹君籲中秋節團圓做節前先快測
撰文：林穎嫺 黃金棋 呂穎姍 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷
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今日（10日）是人月兩團圓的中秋節，本港連日新增新冠病毒確診個案逾萬宗，昨日（9日）也達10,076宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲盡量減少多人家庭活動，若聚會人數較多，建議先做快測，但如有病徵，即使快測陰性也應避免出席。
運輸及物流局公布由今日開始，在往來海外地區或台灣客運航班上執勤的駐港機組人員，在抵港後只須於香港國際機場進行「檢測待行」，取得核酸檢測陰性結果後可離開機場，毋須再到酒店檢疫；同時醫務衞生局也決定今日起經香港國際機場從香港出境或經香港過境前往海外地區或台灣的乘客，無需接受體溫篩查；而抵港入境及離港出境前往內地或澳門的乘客則仍需進行體溫篩查。
昨日疫情總覽：
▼9月9日 中秋節迎月夜啟德河賞月人潮▼
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【09:50】本港新冠肺炎疫情持續，兒童確診個案日增。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日（10日）指，近期感染新冠病毒的患者增多，目前醫院的情況十分嚴峻，醫護每日疲於奔命。他又指，病毒或引致神經中樞感染如急性腦炎，在相關個案中病人的血液及腦脊液中細胞因子很高，證明新冠可引致細胞因子風暴，或致腦部永久傷殘。
關續說，臨床個案顯示，已接種兩劑疫苗的兒童，即使受感染亦很快可出院，相反完全沒有打針的兒童則「擔心好多」，變重症風險較高，籲家長應盡快帶子女接種疫苗。
▼ 9月8日 嗇色園黃大仙祠舉辦「花燈園遊會」亮燈▼
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▼9月5日 佐敦谷水道和啟德河中秋綵燈會亮燈▼
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▼9月9日葵涌林士德體育館疫苗接種中心情況▼
▼ 9月8日 政府疫情記者公布疫苗通行證降至5歲▼
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再增萬人確診 耀中幼稚園等3校再局部停課 第五波11萬兒童染疫疫苗通行證｜適用年齡降至5歲 家長急帶子女打針 最驚遺失針卡疫苗通行證｜李夏茵籲兒童快打針 減往高人流地：可到公園做運動40紅碼確診者擅離隔離點 有人曾闖餐廳 張竹君籲中秋減家庭聚會安心出行｜增設「檢測登記碼」新功能 接受核酸檢測可預先填資料駐港機組人員周六起毋須酒店檢疫 須定期檢測及首3日醫學監測周六起經機場往海外或台灣免體溫篩查 前往內地澳門者仍須量體溫食環署聯同警方巡查2896食肆及酒吧 向20人發定額罰款共收10萬工展會購物節｜開鑼日人流遜預期 市民消費審慎 商家望薄利多銷
▼ 9月6日 9名違規確診「紅碼」病人被押送至竹篙灣隔離▼
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強制檢測｜66幢上榜涉愛琴海岸、日出康城領都 大埔中心再佔7幢確診大廈｜1.1萬幢上榜 四季匯、貝沙灣、殷樺花園等有居民染疫麗城花園、將軍澳中心等至少35個屋苑污水陽性 四區派32萬快測包港府突擊抽查筲箕灣愛蝶灣3座 揭4人未強檢 2人遭票控共罰2萬元警夥食環署巡查多區餐廳酒吧拘2人 4負責人收傳票 11顧客被罰款九華徑燒烤場重開首日 跨部門執法票控負責人 25食客罰$5,000
▼9月1日起強制檢測公告▼
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