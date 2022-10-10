西灣河開槍案 「熊仔餅」周柏均上周入院留醫 押後11月底判刑
撰文：朱棨新
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西灣河於2019年11月發生警員開槍事件，有網民當天發起「黎明行動」，多區發生警民衝突。有「熊仔餅」之稱的少年周柏均，與警員糾纏時腹部中槍，傷及肝及腎臟，他右邊肝臟的兩塊肝葉及右邊腎臟須經手術切除。周與另一當場被捕的男生，早前被裁定阻差、企圖搶槍，及周涉企圖在合法羈押下逃走等3罪均罪成。案件原定於（10日）在區域法院進行求情，但因周上周五入院，今未能出院，法官把案件押後至11月30日，以處理周的求情，和另一被告的判刑。
兩名被告：周柏均（23歲，IVE學生）及胡子鍵（22歲，大專生）。控罪指兩名被告在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。
代表首被告周柏均的資深大狀駱應淦今庭上指，周上周五因肚痛入院，今未能出庭，而辯方未有進一步資料。而次被告胡子鍵的代表律師則以書面求情，庭上未有作進一步陳詞。
法官把案件押後至11月30日，以處理周的求情，以及胡的判刑。
案件編號：DCCC 475/2020
事發經過。(詳看下圖)
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