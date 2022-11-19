MIRROR演唱會｜阿MO因尿道感染曾發燒　現已可以吃切絲的菜和肉

撰文：劉夢婷
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MIRROR演唱會意外至今近三個月，受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在腦神經外科病房留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（19日）轉發阿Mo父親李盛林牧師的代禱信。當中透露，近四個月的治療，阿Mo基本上身體都能穩定下來，在醫療團隊評估後，可進一步進行復康治療，進食方面已可以吃切絲的菜和肉。

不過，Mo父透露，阿Mo前幾天因尿道感染而發燒，現穩定下來，祈願繼續看顧保守。Mo父又希望大家為啟言和新的醫療團隊能彼此互動適應禱告，求神預備合適的中醫（針灸和中藥）與新的醫療團隊磨合。

▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼

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▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼

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▼7月28日晚　MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

代禱信全文：

轉發：我們深信 祢是垂聽禱告的主 也是天天看顧Mo 一家的上帝

*李盛林牧師 // 啟言（MO）代禱信 17 （20221120）*

*感恩*

1. 近四個月的治療基本上身體都能穩定下來，在醫療團隊的評估後，可以進一步進行復康治療。

2. 進食方面已可以吃切絲的菜和肉，繼續能按指定的方法進食。

*代禱* ：「我在暗中受造，在地的深處被聯絡。那時，我的形體並不向你隱藏。」（詩篇 139:17）

（一） 「*啟言心願* 」：「深願神每天堅固我的心去面對任何復康的挑戰；也願衪和醫護為我預備有幫助復康的方案。」

（二）「*啟言 最新近況*」

1. 「*尿道感染* 」

前幾天因感染而發燒，現穩定下來，祈願繼續看顧保守。

*2.「另一階段復康治療* 」

a) 為啟言和新的醫療團隊能彼此互動適應禱告，盼在神的恩典下產生更大的果效。

b) 求神預備合適的中醫（針灸和中藥）與新的醫療團隊磨合禱告，求神預備。

c) 為尋找合適的護理員協助生活的細節禱告。

3.「*神經復生*」

祈願神在活人之地，讓啟言再一次經歷神經復生。使他能深深經歷神的恩惠而不至喪膽，

*（三）MO爸媽*

1. 「*五年 沒有握著你的手* 」

執起你暖暖的手，也是感觸良多，近五年沒有這樣可以好好的握著你的手。仍等待著那天，你能再握著我們的手來回應。

2. 「*我比你們還心急* 」

偶爾看到有人說：「每次你的代禱信都是寫了好像冇寫。」。但對啟言和我們來說，過去三個多月的進展已是一個神蹟。復康的路可能是漫長的，所以才需要持續的禱告信靠，不是「吃一粒藥便能藥到病除」那麼簡單。一個極為輕微的進展，對作為爸媽，家人和啟言來說，已是一個安慰，也是邁向復康多一步了。

3. 「*MO 爸 的等候體驗* 」- 道成肉身

聖經所說耶穌「道成肉身」是將上帝國度的原則，藉耶穌帶進現世，叫我們認識到所處的自然現象世界中，的確有一位創造主。祂讓我們看見這些現象背後的另一個非物質層次，就是神的永能和神聖在這只相信數據的世界中，是真實存在的。

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