疫情．最新｜防疫措施僅餘一成　今午夜後入酒吧免出示快測

衞生署昨日（20日）公布新增14,982宗確診個案，本地個案即時有效繁殖率降至1.13，有望進入平台期。



本周四（22日，明日）冬至起，政府撤銷食肆、酒吧酒館人數上限，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會、本地遊參加者毋須再做快測，但維持口罩令及疫苗通行證。特首李家超昨形容超過九成防疫措施已解除。



12月20日宣布12月22日起放寬措施：

．撤銷餐飲處所、酒吧／酒館及表列處所的處所容量限制

．撤銷宴會活動的人數上限

．撤銷下列處所顧客進行快速抗原測試要求，包括（i）酒吧／酒館顧客、（ii）夜店／夜總會顧客、（iii）出席宴會的人士，以及（iv）參加本地遊活動遊客的快測要求；

．容許在以下處所飲食，包括（i）公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍、（ii）麻將天九耍樂場所，以及（iii）體育處所的戶外範圍。

港大最新本地個案即時有效繁殖率回落至1.13，疫情有望進入平台期。（港大醫學院圖片）

昨日疫情概要：

- 14,982宗確診，較昨日個案輕微減少2.6%。

- 輸入個案870宗創新高，佔整體個案比率5.81%；相比同日18,259名機場入境旅客人數，確診比率則為4.76%，七日平均比率是4.62% 。

- 新增33名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.204%，整體死亡率略維持在0.47%，累計死亡人數為11,243人。

- 本地XBB個案增2宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增3宗，累計6宗。

- 院舍個案維持高水平，今日41間院舍出現個案， 75名院友及13名職員感染。

▼12月20日 每周疫情記者會▼



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【07:10】隨着政府逐步放寬防疫政策，入境「黃碼」限制取消，東南亞旅遊業界隨即組成考察團訪港，本港復常之路似乎一切向好。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪指出，放寬當日（13日）港人搜尋泰國、日本、台灣、韓國航班量亦大增，反映正計劃聖誕及新年出遊；入境香港航班的搜尋量也同樣驚人升幅，相比去年同期增長20倍，當中加拿大溫哥華及多倫多旅客搜尋香港航班佔最多，相比放寬前7日增逾一倍。

【07:05】持續近3年的新冠疫情衝擊本港經濟，香港地位有被新加坡超越之勢。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪時表示，香港電視台具影響力，更點名TVB的電視劇，仍深受東南亞民眾的喜愛，認為港旅遊業不會較新加坡遜色。他又指，兩地雖然為金融中心，但均各有所長，例如香港獲內地作為後盾，預料復開關便可重拾優勢，「我覺得香港沒有理由做得比新加坡不好。」

▼12月20日 特首李家超公布再放寬防疫限制▼

