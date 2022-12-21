疫情．最新｜防疫措施僅餘一成 今午夜後入酒吧免出示快測
撰文：黃煦緻 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 孔繁栩 呂穎姍 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷 梁晉穎 江麗盈 陳葆琳 洪芷菁 鄧康翹
出版：更新：
衞生署昨日（20日）公布新增14,982宗確診個案，本地個案即時有效繁殖率降至1.13，有望進入平台期。
本周四（22日，明日）冬至起，政府撤銷食肆、酒吧酒館人數上限，進入酒吧、酒館、夜店、夜總會及出席宴會、本地遊參加者毋須再做快測，但維持口罩令及疫苗通行證。特首李家超昨形容超過九成防疫措施已解除。
12月20日宣布12月22日起放寬措施：
．撤銷餐飲處所、酒吧／酒館及表列處所的處所容量限制
．撤銷宴會活動的人數上限
．撤銷下列處所顧客進行快速抗原測試要求，包括（i）酒吧／酒館顧客、（ii）夜店／夜總會顧客、（iii）出席宴會的人士，以及（iv）參加本地遊活動遊客的快測要求；
．容許在以下處所飲食，包括（i）公眾娛樂場所及活動場所的戶外範圍、（ii）麻將天九耍樂場所，以及（iii）體育處所的戶外範圍。
昨日疫情概要：
- 14,982宗確診，較昨日個案輕微減少2.6%。
- 輸入個案870宗創新高，佔整體個案比率5.81%；相比同日18,259名機場入境旅客人數，確診比率則為4.76%，七日平均比率是4.62% 。
- 新增33名患者死亡，7日平均死亡率略升至0.204%，整體死亡率略維持在0.47%，累計死亡人數為11,243人。
- 本地XBB個案增2宗、本地BF.7增1宗、本地BQ.1.1增3宗，累計6宗。
- 院舍個案維持高水平，今日41間院舍出現個案， 75名院友及13名職員感染。
▼12月20日 每周疫情記者會▼
+2
▼12月19日 港鐵公布平安夜及除夕夜通宵行駛▼
▼12月18日晚 數百球迷奧海城觀看世界盃決賽▼
+17
▼12月18日 香港單車節在入冬後最冷的一天復辦▼
+24
【07:10】隨着政府逐步放寬防疫政策，入境「黃碼」限制取消，東南亞旅遊業界隨即組成考察團訪港，本港復常之路似乎一切向好。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪指出，放寬當日（13日）港人搜尋泰國、日本、台灣、韓國航班量亦大增，反映正計劃聖誕及新年出遊；入境香港航班的搜尋量也同樣驚人升幅，相比去年同期增長20倍，當中加拿大溫哥華及多倫多旅客搜尋香港航班佔最多，相比放寬前7日增逾一倍。
【07:05】持續近3年的新冠疫情衝擊本港經濟，香港地位有被新加坡超越之勢。攜程集團（Trip.com）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒接受《香港01》專訪時表示，香港電視台具影響力，更點名TVB的電視劇，仍深受東南亞民眾的喜愛，認為港旅遊業不會較新加坡遜色。他又指，兩地雖然為金融中心，但均各有所長，例如香港獲內地作為後盾，預料復開關便可重拾優勢，「我覺得香港沒有理由做得比新加坡不好。」
強制檢測｜20幢上榜 涉李家超舊居帝庭園、杏花邨、黃埔花園等大角咀海桃灣、威豪花園、啟豐園污水陽性 4萬人須快測疫苗通維持 取消口罩令屬復常最後一步驟 5大未撤防疫限制一覽網課︱66%受訪中三生有近視 專家籲接觸適量陽光助減慢近視加深一文睇清冬至起放寬措施 入酒吧去飲宴毋快測 表演場所座位全開明年農曆年煙花匯演取消 連續四年無賀歲煙花 康文署：未及籌辦疫情｜增14982宗確診 多33人死 4143留醫病人創新高近兩周確診徘徊1.4萬至1.5萬宗 衞生署：疫情似乎穩定下來王詩雅涉隱瞞行蹤 辯方稱想傳官員但不知人選 官無奈押後再預審港車北上｜明年首季公布細節並於年內實施 港司機每次可留粵30天
▼12月20日 特首李家超公布再放寬防疫限制▼
+3