頑固性高血壓非無藥可醫　黃金準則：忌自行減藥停藥

高血壓作為都市病可謂耳熟能詳，服藥控制血壓為常見治療手段。不過當高血壓病人在改善生活模式的前提下，服用最少三種不同藥理的降血壓藥（當中包括一種去水藥）也未能達到理想血壓水平；又或服用最少四種不同藥理的降血壓藥才能控制血壓於理想水平，就好大機會屬於頑固性高血壓。頑固性高血壓病人因血壓「難馴」面對更多健康風險，有效控制血壓的關鍵在於能否依從醫生指示服藥，切忌自行減藥或停藥，令血壓失控，嚴重時更可能招來致命威脅。



撰文：醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明



高血壓作為都市病，服藥控制血壓為常見治療手段，而當高血壓病人在改善生活模式前提下，服用最少三種不同藥理的降血壓藥（當中包括一種去水藥）也未能達到理想血壓水平。（資料圖片/陳淑霞攝）

成年人正常血壓為上下壓120/80mmHg，當上下壓錄得130/80mmHg或以上即為高血壓。高血壓因症狀難以察覺，可導致一系列的心血管疾病如心衰竭等，素來被喻為「無聲殺手」。肥胖、糖尿病、酗酒、運動不足、攝取過多鹽分人士（每日攝取多於5克）均屬於高危群組。根據美國心臟科學會資料，大概22%高血壓病人都會出現頑固性高血壓情況。

頑固性高血壓的病因可分為疾病及藥物方面。患有慢性腎病、腎上腺癌、睡眠窒息症有機會導致頑固性高血壓；不適量服食非類固醇消炎止痛藥、傷風感冒藥、避孕藥亦有可能導致血壓持續升高。

醫善同行醫學顧問、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。

對比一般高血壓情況，頑固性高血壓病人往往需要服用不同藥物「多管齊下」。按照國際指引，現時第一線降血壓藥物有三種，第一種為血管緊張素轉換酶抑制劑或血管緊張素II 受體抑制劑。第二種是指鈣離子通道抑制劑，而第三種就是利尿劑。第一及第二種的效用為擴張血管，第三種則收去水之效。同用三種藥物，有助減低血壓。若仍未能控制血壓，可以增加一種名為 Spironolactone的去水藥。目前亦另有一款新藥類可作治療，就是鈉葡萄糖共同輸送器-2抑制劑（SGLT-2 抑制劑），此藥類本身是降糖尿藥，同時可護心血管及腎、以及有助降低血壓。

成年人正常血壓為上下壓120/80mmHg，當上下壓錄得130/80mmHg或以上即為高血壓。（GettyImages）

頑固性高血壓病人雖血壓難控，但算不上無藥可「醫」，反而臨床上，此症病人多數面對的挑戰是未能依從醫生指示服藥。

他們在長期服藥控制血壓期間容易忘記服藥，又或難抵藥物副作用，於是自行減藥及停藥，導致病情惡化，血壓難以控制，到頭來又要增加劑量或藥物種類，形成惡性循環。

曾有個案服用血壓藥初期感到頭暈就自行停藥，亦有病人因擔心血壓藥與其他病的藥物效用「相撞」而停藥、影響病情。事實上，若病人對所獲處方的藥物及副作用抱有疑問，建議可向藥劑師查詢，了解不同藥物的功能及組合作用，從而增強服藥依從性。若發現病人因不同疾病而服用的藥物功能重疊，藥劑師亦可建議醫生將重複藥效的藥物刪減，為病人減「壓」。

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