口罩回收｜口罩令取消　一文看清6大回收點及活動　部份可換積分

【口罩令取消/口罩回收/口罩令解除】口罩令取消一星期,愈來愈多市民開始告別口罩,而家中的口罩「存貨」如何處理成為一個頭痛問題。將口罩棄置街頭或者丟掉太浪費,坊間有不少機構正舉行回收口罩活動,之後再將回收到的全新口罩捐贈給有需要人士或作其他用途。一文看清6個口罩回收地點及活動。



▼3月1日口罩令取消 市民傾向續戴口罩▼



+ 6

1.澳洲駐港澳總領事館

澳洲領事館正響應慈善機構外勞事工中心(Mission for Migrant Workers)呼籲,代收口罩捐贈給有需要的外傭使用

日期:即日起至3月10日(星期五)

時間:每日下午5點前

地址:香港灣仔港灣道25號海港中心23樓

2.香港小童群益會賽馬會屯門青少年綜合服務中心

該中心正舉行口罩大召集,除罩開心笑活動,回收到的口罩將全數捐贈予有需要人士或機構。

.3月11日前捐出一盒全新口罩(防護級別:ASTM F2100 Level 3)每家庭可免費參與一次潤唇膏工作坊及拍攝即影即有相片一張

.地址:屯門大興花園第二期第一座地下

潤唇膏工作坊日期:3月25日

時間:下午3:00-5:00

每節30分鐘 (時間另議)

3.尖沙咀The ONE

The ONE 口罩回收活動將全新未開封口罩轉贈工業傷亡權益會同其他有需要人士。由3月2日至3月31日,市民捐出一個口罩,即可獲贈The ONE Club會員積分10分,每名會員最多可獲5,000分。

地址:九龍尖沙咀彌敦道100號 The ONE UG2顧客服務中心

電話: 3106 3640

口罩回收時間:3月2日至3月31日

4.KOLB LIFE

KOLB LIFE門市設有口罩回收箱,回收的口罩必須為獨立包裝、未經打開,每捐贈一個獨立包裝口罩,消費時可作港幣1元使用,每次購物最多使用五個。

日期:即日起至另行通知

時間:上午11時至晚上9時

地址:荃灣西港鐵站A出口16號舖

▼3月1日口罩令取消 旺角較多人維持佩戴▼



+ 11

5.The Loops

家居回收公司The Loops與塑膠再造機構合作回收全新口罩,惟捐贈者需要將口罩的鐵線和不織布分拆開,不織布的部分將交由塑膠再造機構熱溶加壓成膠板,用作各款傢具製作。

地址:新蒲崗三祝街榮森工業第二大廈9樓903室

時間:星期一至四上午9時至下午6時

6.義工團隊「同你派」

「同你派」義工團現時接受市民所捐贈的全新普通成人外科口罩,獨立包裝或盒裝口罩也可回收,之後會將交給有需要的清潔工人。

日期:即日起

地址:尖東/大圍/沙田(詳細地址需由捐贈者透過IG/FB聯絡專頁)