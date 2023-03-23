沙士20年｜當年抗疫染疫　轉跑道助抗新冠：不一定喺公院先幫到忙

「喺沙士前醫護人員係無諗過，返工會唔安全，返工要博埋自己條命。」二十年前，香港在毫無防備下沙士病毒突然來襲。面對未知病毒的傳播途徑下，前線醫護亦不幸受到感染。呼吸系統科專科醫生盧浩然當年投身杏林不久，就要面對史無前例的傳染病，最後染疫。



二十年過去，他已離開公營醫療體系，轉投私人市場。他直言，二十年來見到很多有心的同事，因灰心離開醫管局，認為沙士過去後，醫護雖為公營體系「打生打死」，卻未有得到尊重：「唔係一個獎杯、唔係一個獎品，而係喺個工作崗位，有無感受到機構對你嘅認同呢？」



新冠肺炎襲港期間，盧浩然亦有協助抗疫，希望即使在另一崗位，仍可以協作政府抗疫，「不同崗位都可以幫助到市民，好難話你返醫管局做就一定係最好。」



（「從沙士走到新冠」系列之三）



零三年沙士一役，造成共1755人染疫，當中386人為醫護人員，呼吸系統科專科醫生盧浩然亦為其中一員。（廖雁雄攝）

03年沙士一役造成香港1755人染疫，當中386人為醫護人員。由於當時對病毒了解不多，不少醫護人員亦因照顧病人而染疫。盧浩然當時仍正接受專科訓練，但已要走上戰場。當時沙士在威爾斯親王醫院8A病房爆發，大量醫護因而染疫，其他病人因而要到其他醫院治理，包括大埔那打素醫院及北區醫院。

盧浩然透露，當時連同自己，大埔那打素醫院只有兩個呼吸系統科專科醫生，卻要負責每日接獲近百個有關發燒病症的查詢及做插喉等高危程序：「飯都唔食，覺都無得瞓，就係咁比人問𠵱個係咪沙士，嗰個係咪沙士。」

當時為醫護準備的防護裝備不足，即使獲派N95口罩，亦限制只能一日用一個，他笑言，當時高層曾開過員工大會講解疫情，惟因播放一條穿著防化武保護衣的教學，惹來同事反感：「有護士長差不多講粗口咁滯，我哋𠵱家飯都冇得開，但你介紹我哋點樣食自助餐。」

呼吸系統科專科醫生盧浩然當時剛投身杏林不久，就面對史無例的傳染病，最後不幸染疫。圖為沙士前的照片。（受訪者提供）

直至四月初，他疑因為一個沙士患者插喉後被傳播感染沙士：「原本我同幾個醫生一齊設計分流病房，點知開完會當日就發燒，咁已經唔使設計喇，自己要瞓入去喇。」染疫後頭一個星期病徵未明顯，惟到第二周起病情開始嚴重，甚至連一分鐘呼吸過40下，主診醫生說若情況持續，有可能要插喉。幸好翌日醒來，醫生告知有可用康復者血清作治療，症狀才日漸紓緩，並在一周後出院。

回望沙士疫情，他認為雖然當時防護裝備不足，但當時醫護都十分齊心，面對未知的病毒，不少人都願意緊守崗位抗疫，而即使自己染疫，也有不少同事入病房探望他及關懷自己，直言當時所有願意為沙士打拚的醫護都是「沙士英雄」：「雖然鬧還鬧，但人性係好美好，肯捱義氣嘅人好多。」

沙士過後，醫管局雖然有頒過沙士英雄勳章予所有醫護人員，惟盧浩然直言，在回復到日常工作後，醫護卻未有得到醫管局尊重相關付出：「唔係一個獎杯、唔係一個獎品，而係喺個工作崗位，有無感受到機構對你嘅認同同賞識呢？」

他解釋，二十年來見到很多有心的同事，因灰心離開醫管局，自己亦感到在公院工作與自己行醫目的不再一樣，故決定在八年前離開醫管局：「公院愈來愈似跑數咁，醫管局關注你點去達到KPI（關鍵績效指標），多過去希望你多啲去關心病人。」他解釋，醫生較著重醫患關係，希望更人性化對待病人，惟在醫管局要處理不少行政事宜，如開會等，令到可以關心病人的時間愈來愈少。

雖然離開公營醫療體系轉投私人市場，但在沙士的17年後，新冠肺炎襲港期間，盧浩然亦有協助抗疫，包括參與協助社區疫苗中心接種計劃及參與處方新冠口服藥物等，希望即使在另一崗位，仍可以協助政府抗疫，「不同崗位都可以幫助到市民，好難話你返醫管局做就一定係最好」。