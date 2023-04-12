內地團維港遊｜洋紫荊號今起加碼三天海上用餐　冀下月一周辦五天

香港與內地全面通關後，將迎來首個五一黃金周，為分流紅磡及土瓜灣一帶旅行團用膳帶來的影片，「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳繼上周後，今日（12日）起再度加碼一連三日停泊在觀塘汽車輪渡碼頭為內地旅行團提供午膳。



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8個內地團約280名旅客12時啟航

今早約11時45分，8個內地團約280名旅客陸續乘旅遊巴抵達觀塘汽車渡輪碼頭，現場有數名便衣警員、旅監局人員協助維持秩序，觀光船在12時啟航。

記者隨團登船，團友大多來自青島和山東等地，共佔了26圍，每圍10至12人，登船後不久，觀光船便沿維多利亞港航行，並提供7餸1湯連白飯，菜式包括麻婆豆腐、咖喱雞球、牛肉蛋花羹等，在飽餐一頓後，遊客開始登上上層甲板欣賞維港兩岸風景。

青島旅客稱海上用餐新鮮：吃飽就好了

來自青島的王女士表示，今日是來港首日，認為在海上用膳的體驗不錯，感覺非常新鮮：「味道不賴，吃飽就好了。」

同團的王先生則指，今次旅行一共12日行程，費用5000多元。他說，今天是第一天來香港，對香港印象不錯，形容首次在海上吃飯很開心：「感覺好極了。」他預計會在香港逗留2天，之後到訪澳門、深圳、珠海等地。

來自山東的趙先生表示，對行程滿意，第一次來香港，覺得船上用餐相當不錯，「挺滿意。」他又指，本來行程中已包含在船上用膳，不需要臨時加價。

來自青島的嘉天下國際旅行社領隊劉先生指，是次在觀光船上的用餐行程，不用另外收費，團友反應良好。（梁鵬威攝）

旅行社領隊指團友獲免費升級

來自青島的嘉天下國際旅行社領隊劉先生表示，旅行團來港遊玩2日1晚，今早已帶團友到訪香港多個著名景點，包括黃大仙廟、太平山頂等。

劉先生指，是次在觀光船上的用餐行程，不用另外收費，團友反應良好。他補充，今晚將帶同他們入住酒店，在香港逗留2天后，會再到澳門、珠海、深圳等附近城市繼續旅遊。

營運總監：暫未能預計五一旅客量

「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳營運總監葉定國表示，維港遊觀光船今日共接待8個旅行團約280人進行一輪午膳：「觀光船會與旅行社繼續試行一段時間，期望在下月中旬開始試行在星期一至五營運。」

他又指，暫時未能預計五一黃金周的旅客數量，需等候旅行社安排，亦未對於五一黃金周未有任何特別安排，食物菜式和價格亦不會另外調整。