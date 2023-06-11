黄鴨｜單鴨獨撐人潮未減　市民指單鴨寓意港人：遇到困難都撐住先

兩隻黃鴨來港展出，惟其中一隻在展出首日（10日）便漏氣。今日（11日）是黃鴨展第二日，儘管時有驟雨，原定雙鴨的展覽亦只剩一隻，但仍無阻市民熱情，中環海濱長廊人頭湧湧，不少市民攜家人或朋友早早來到打卡，亦有市民帶同寵物到場。



雖然只餘下一隻黃鴨，但有市民認為背後有所寓意：「有一隻維修緊，唔緊要佢獨力撐住先，等另一隻好返再出嚟，再一齊撐過，就好似香港人精神，大家互相遇到困難都撐住先。」



▼6月11日 黃鴨來港展出第二日▼



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台灣旅客喜遇黃鴨

來自台灣的李小姐十年前在基隆港已看過巨型橡皮鴨展出，是次來香港與妹妹相聚，二人特地再與黃鴨來打卡。她表示，機緣巧合下再遇黃鴨，又領取橡皮鴨外型的氣球，感到很開心，更回想兒時相伴的玩具橡皮鴨，重拾童年回憶。

對於兩地巨型黃鴨的展出地點，李小姐亦表示「很不錯」，認為無論是在香港維港，還是台灣基隆港的展覽，都很適合大眾拍照。

現場亦有不少愛寵人士，市民茹女士與家人特地帶家中愛犬來拍照。她表示十年前已看過黃鴨展出，當年的其中一隻愛犬已離世，事隔十年後，今日再與另一愛犬前來留念。提及現時只有單鴨展出的安排，茹女士則表示：「都會有（失望）嘅，不過唔緊要啦，我覺得有得睇已經好開心」。她又指，若之後於尖沙咀的「巡遊」重現雙鴨，會再前往拍照。

市民：單鴨寓意港人互相扶持

羅先生平常亦會到中環海濱玩遙控貨櫃車，適逢黃鴨來港，故在車背放上兩隻黃鴨「應節」。羅先生提到，十年前黃鴨來港時正於尖沙咀工作，寫字樓剛好可以看到碼頭位置，辦公室內的氣氛亦變得很好。他認為，十年後黃鴨再度來港是適逢其會，因香港過去數年受疫情困擾，剛踏入復常，黃鴨帶來一個開心的氛圍，「大家正能量多啲，唔好咁多負面情緒。」

至於其中一隻黃鴨昨日「漏氣」，羅先生認為背後亦有寓意，「開頭大會係一對，意思係大家有得互相扶持，𠵱家有一隻維修緊，唔緊要佢獨力撐住先，等另一隻好返再出嚟，再一齊撐過，就好似香港人精神，大家互相遇到困難都撐住先，有兩個人嘅力量就大過一個人嘅力量。」