私人參建居屋｜計劃命名「樂建居」　政府下午交代詳情料有新選址

政府在《施政報告》提出重啟私人參建資助房屋計劃，邀請發展商興建居屋，以及在私人土地上興建居屋。

李家超今日（13日）早上在行會前會見記者指，即將公布私人參建資助房屋先導計劃的細節，冀在市場配合下，增加整體資助房屋供應的效能。房屋局表示，新計劃命名為「樂建居」，房屋局局長何永賢、房屋局常任秘書長王天予和房屋局副秘書長吳文傑將於下午4時半出席記者會交代細節。



港人渴望置業覓得安樂窩，惟本港樓價高企。（廖雁雄攝）

立法會房屋事務委員會將於下月初開會，討論私人參建居屋計劃。

據了解，政府擬不再就私人參建項目「包底」，即不會回購未售出單位，但會鼓勵發展商在設計和用料上增加樓盤吸引力，估計不會以「清水樓」推售項目。

當局亦會「鼓勵發展商用方法令樓盤吸引力更高」，預料將以非清水樓形式推售，質素將較現有居屋高。消息人士坦言，私人參建項目設計和用料的質素較高，故成本會較居屋高，但強調當局會透過折扣率，調節售價，令更多市民可負擔。

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招標時列明折扣率

至於折扣率方面，消息人士指，預料當局將會就個別項目招標，與現時居屋每年一口氣推售多個屋苑的做法有別，故相信不同項目的折扣率有異。

特首李家超在上任後首份《施政報告》提出，推出全新的「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」，將會分兩大類推行，包括推售三幅土地，讓發展商投標興建資助出售單位，以指定市價折扣率售予合資格人士，預料可興建3,000至4,000個單位。另一個方式則是鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋。