初選案｜施德來稱曾參考譚耀宗文章　認為否決預算案屬賦予權力

民主派初選案今（11日）於西九龍法院（暫代高等法院）續審，案發時為民協主席的施德來繼續作供。他指當時看過很多資料，包括譚耀宗和戴耀廷於2020年所寫的文章。譚談及否決預算案時稱：起草的原意，是由選民作抉擇。施認為其意指，若立法會和特首出現嚴重分歧，其中一個解決方法，就是解散立法會後重選，讓香港人揀選合理的一方。他從而理解，以不同理由否決預算案，亦屬基本法賦予的權力。



施又稱，一直視否決權是和政府談判的籌碼，強調民協有機制審議預算案的機制，否決與否會由黨決定。



被告施德來稱當時有參考譚耀宗及戴耀廷的文章。(朱棨新攝)

譚提到起草原意是由選民作抉擇

施德來作供時，就當時對基本法賦予立法會的權力，看了多篇文章。其中一篇為2020年3月譚耀宗受訪的文章，譚提到根據《基本法》條文，如立法會兩度拒通過預算案，行政長官必須辭職。譚指：「當年起草原意是由選民作抉擇.....我們當年考慮到，會否是特首做得不好呢？或者是立法會多數派試圖留難特首？我們想取一個平衡，讓選民（透過重選）決定哪方合理。」

施認為，若立法會和特首出現嚴重分歧，其中一個解決方法就是在解散立法會後，立法會重選，讓香港人選揀哪一方是合理，從而解決憲制危機。

戴提到解散立法會政府仍可運作

施又參考過另一篇由戴耀廷所寫的文章，該文刊登於同年5月5日，題為《立會否決財政預算案的憲制設計》，戴亦有和譚耀宗一文相類的看法，戴指：「若行政長官真的要解散立法會，他按第51條可在選出新的立法會前的一段時期內.....批准臨時短期撥款。」施稱他因而理解，此情況下政府仍可維持一定運作。

施德來指譚耀宗提過起草《基本法》時，考慮到若出現嚴重分歧，應交由選民抉擇。（資料圖片）

認為否決預算案屬基本法賦予的權力

此外，戴的另一篇文章《「支持否決」不能成為DQ理由——再論立會否決財政預算案的憲制設計》，當中提到：「立法會議員有可能基於不同原因投票反對財政預算，是完全在基本法的條文之內……」施因此認為，以不同原因否決預算案，都屬《基本法》的權力。

他指，譚耀宗是《基本法》的起草委員，戴耀廷則是港大法律系副教授，因此相信相關說法。當時他理解運用否決權，包括否決預算案，都是基本法賦予的權力。

認同爭取五大訴求

施又稱，同年5月8日收到九東的協調機制文件，其中第二點包括「會積極運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案」。法官李運騰問，根據施的說法，九東協調會議中沒有討論運用否決權，但戴把運用否決權加入協調文件，寫成是協調的最終共識。李官問，戴是否在協調共識上「僭建」，其做法可遭非議，施指當時覺得可商榷，但他認同爭取五大訴求，並認為此點非綑綁，因此未有反對。

施德來稱他認同爭取五大訴求，至於否決預算案則只是談判籌碼。（資料圖片）

視運用否決權是談判籌碼

施又認他在5月收到協調機制文件時是默許，並形容他至6月時是：「仲進取咗添。」施解釋，《墨落無悔》聲明書於同年6月出台，當中用字較九東的文件協更直接，他亦有簽署，因此認為當時更為進取。法官陳慶偉問施，有否看過戴另外多篇文章，施透露看過戴的文章《真攬炒十步 這是香港宿命》，但他不相信戴的推論。施稱會視運用否決權是談判籌碼，爭取特首回應五大訴求。

未想過真的運用否決權

被問及對「35+」的願景，施指望民主派可取得立會過半，時任特首林鄭回應五大訴求，舒緩市民和政府之間的矛盾。但他強調民生亦很重要，當時末有想過真的否決預算案。

施又指，九東協調文件就否決權寫上「積極運用」，聲明書則使用「會運用」，他認為是較進取，但並非表明一定否決，或綑綁他人運用否決權。他又指，民協有審議預算案的機制。而當時預算案尚未出台，民協就此尚未有立場。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)