夜繽紛｜灣仔海濱藝遊坊一度冇電　發展局稱已派緊急供電商進駐

政府推「香港夜繽紛」系列活動，重頭戲之一灣仔「海濱藝遊坊」今日（27日）下午三時起動，但下午有正準備的熟食檔主稱現場無電供應。發展局傍晚稱，灣仔「海濱藝遊坊」在準備期間發生的一些小問題已處理。該局指，場內熟食區已接駁電力，今天供電大致無問題， 至於乾貨區，今天供電曾不穩，目前已大致處理，該局亦已安排機電工程署人員和緊急供電承辦商進駐現場，以便在有需要時盡快提供支援。



▼9月27日 灣仔「海濱藝遊坊」開幕▼



+ 7

傍晚以後，灣仔「海濱藝遊坊」電力供應問題漸解決。發展局稱，灣仔「海濱藝遊坊」今日開始運作，在準備期間發生的一些小問題已處理。其中，場內熟食區均已接駁電力供應，今天供電大致亦無問題； 至於乾貨區，今天供電曾不穩，但已大致處理，該局亦已安排機電工程署人員和緊急供電承辦商進駐現場，以便在有需要時盡快提供支援。

有關場內未設污水棄置安排，發展局稱由於攤檔不設明火煮食，預計不會產生大量污水，但現場已有指定地點收集廢物及污水，並定時由清潔承辦商運走處理。該局指，由現在到11月底，灣仔海濱在周末都會舉辦活動，該局會密切留意，並與聯辦機構保持緊密聯繫，即時提供適當協助。

發展局9月27日傍晚稱，灣仔「海濱藝遊坊」在準備期間發生的一些小問題已處理，乾貨區供電曾不穩，但已大致處理，該局已安排機電工程署人員和緊急供電承辦商進駐現場，以便在有需要時盡快提供支援。（何瑞芬攝）

海濱事務委員會主席吳永順讚氣氛不錯

海濱辦夜市，海濱事務委員會主席吳永順下午曾到灣仔「海濱藝遊坊」視察，形容氣氛不錯，並稱晚上會再來。吳永順稱，檔主最關心是否有生意，希望可從今次活動汲取經驗，「睇今次效果點，畢竟做大型市集第一次，抱實驗、試新嘢精神，從中學習。」

對於推夜經濟，吳永順形容海濱「幫到手」，但他不敢誇下海口「話救到命」，又稱近年已駁通不少海濱用地，市民早前欣賞黃鴨及數天後欣賞國慶煙花都有更多地方選擇，「維港景靚，可利用多啲做多元化活動，不規限夜經濟，做表演或世界級都可試下。」

海濱事務委員會主席吳永順9月27日下午曾到灣仔「海濱藝遊坊」視察，形容氣氛不錯。（何瑞芬攝）

夜市場地的電力及排污設施十分重要，吳永順指近年開幕海濱設施，都有考慮盡量配合到不同活動，故會有電力等有提供，排污就視乎活動性質，「海濱未必做到持牌餐廳要求，但基本設施問題不大，包括熟食檔。」他又認為，除今次灣仔、觀塘及西環卑路乍灣海濱長廊外，認為中環及尖沙咀海濱也有潛力做夜市，因遠離民居可開至深夜，燈光等也能配合，不會對民居造成滋擾。

+ 2