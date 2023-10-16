消委會｜豆奶性價比最高　蛋白質含量冠絕植物奶　等於一杯低脂奶

消委會最新一期《選擇》月刊揭示，豆奶為平均蛋白質含量為聚多植物奶中最高，每100毫升含3.26克蛋白質，與低脂奶的蛋白質含量接近，飲用1杯平均價錢5.8元的豆奶已經可攝入約7.82克蛋白質，與一杯低脂奶相若。



消委會亦教路飲用植物奶的注意事項，由於部份營養或會積聚在包裝底部，消費者應先搖勻才飲用，嬰幼兒的攝取飲品以植物奶代替奶類。



消委會在超級市場、百貨公司等不同的零售點搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括7款杏仁奶、5款椰子奶、5款米奶、10款燕麥奶和12款豆奶。測試結果顯示，豆奶的平均蛋白質含量為5類植物奶中最高，每100毫升含3.26克蛋白質，與低脂奶的蛋白質含量接近，飲用1杯240毫升的豆奶，可攝入約7.82克蛋白質，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2％。

以每100千卡計算，部份品牌的豆奶達高蛋白質食物的定義，部份豆奶樣本每100毫升的蛋白質含量高於低脂奶，約3.37克，包括Kikkoman、日昇、百福、維記、Maeil和維他奶。其中以Maeil價錢最便宜，僅售6元，每100毫升則有76.12毫克鈣以及4.92克蛋白質；其次為百福Pak Fook 高鈣香滑鮮豆漿Hi Calcium Silky Soya Milk，價錢為15元，每100毫升則有140.07毫克鈣，是眾多品牌之中最高，蛋白質則含3.53克蛋白質。

兩款燕麥奶添加維他命B2含量與低脂奶相若，以每100千卡計算，當中有2款杏仁奶樣本包括Topvalu和固力果達高維他命B2定義，每100毫升的含量分別有0.032毫克和0.028毫克。以平均價錢5.8元的豆奶計算，攝取一杯240毫升的豆奶已可獲得一杯低脂奶相同的蛋白質含量；攝取6.2杯豆奶則可獲得一杯低脂奶相同的鈣含量；攝取7.7杯的杏仁奶則可獲得一杯低脂奶相同的維他命B2含量。

不少市民不時會以植物奶代替牛奶，消委會是次測試結果顯示，豆奶的蛋白質平均含量是5類植，植物奶之中最高，與低脂奶最接近。大豆的蛋白質亦是完全蛋白質。其餘4類植物奶的蛋白質為不完全蛋白質，含量亦不能媲美低脂奶，當中椰子奶和米奶的蛋白質平均含量最低。

消委會提醒，植物奶經常會有分層和出現沉澱的情況，某些營養例如添加的礦物質或會積聚在包裝底部，消費者應先搖勻才飲用；大豆、麩質、杏仁以及其他堅果是常見於植物奶的致敏原。如果對這些食物過敏，消費者應於揀選植物奶時細閱標籤上的成分列表及致敏原提示。食物過敏可以致命，如果出現嚴重的過敏症狀，必須立即求醫。

消委會提醒，牛奶和植物奶或會用於調製咖啡、熱朱古力等飲料，惟攝取過量咖啡因會增加鈣質經尿液排出，消費者應避免飲用過多含咖啡因的飲品，例如咖啡、濃茶、能量飲品等。另外，含草酸（oxalate）的食物或飲品，例如濃茶、可可等則會與鈣質結合成複合物，減低鈣質的吸收，消費者最好避免同時食用富含鈣和草酸的食物或飲品。

植物奶的原材料例如杏仁、燕麥、米、大豆和椰子，都含可幫助入眠的物質，惟失眠可能是疾病或心理問題造成，長期受失眠困擾的消費者應諮詢醫務人員，不應只依靠牛奶或植物奶。至於嬰幼兒可否以植物奶代替奶類，消委會指，嬰幼兒需從母乳或配方奶中攝取成長必要的營養；即使患乳糖不耐症，父母都不應自行以植物奶取代奶類。如有疑問，應諮詢醫生及註冊營養師的意見。