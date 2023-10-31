今日必看8分鐘｜湖南幫再闖麻雀館｜北角東區走廊5車串燒現車龍

麻雀館風波｜為追6000萬債-湖南幫再闖勝和前坐館肥堅麻雀館掃場

旺角花園街一間曾經捲入收數風波的麻雀館，昨早（30日）再遭大批惡煞闖入破壞，反黑組拘捕一名男子，逾10人在逃。從網上片段可見，事發時十多名戴鴨舌帽及口罩的男子衝入舖內推枱翻椅，職員爭相走避。惡煞破壞約38秒後離去，臨走前有人更拍照「留證」。

回鄉證｜伯伯趁12.31死線前辦續證 多得「過期證」見證曾孫婚宴

【通關內地/回鄉卡辦公時間/回鄉證過期/回鄉證相片/中旅社回鄉證預約】 國家移民管理局今年5月8日延長「過期」回鄉證有效期至今年12月31日，如今距離「死線」僅剩兩個月，不少市民趕忙辦理續證手續。有伯伯稱多得「過期證」，才得以趕赴內地見證曾孫婚宴，「鄉下請飲酒啊，要返去，為親人。」

北角東區走廊5車串燒釀2傷 包括的士私家車輕貨 東隧間歇性封閉

今日（31日）早上8時18分，東區走廊往中環方向西行，近北角警署快線發生5車連環相撞，包括一輛輕型貨車、兩輛的士及兩輛私家車；當中一名的士司機心口痛，一名的士女乘客手痛受傷，救援人員在場為他們治理。

有網民上載塞車情況至社交媒體，可見車龍車尾長至觀塘，甚至出現倒灌，運輸署呼籲由九龍東前往港島的市民請考慮使用其他公共交通服務，例如港鐵服務。

至上午10時07分，運輸署宣佈較早前因交通意外而封閉的東區走廊(往中環方向)近北角警署的快線解封，車龍有待消散。呼籲市民留意九巴服務會受影響。

警破今年最大宗販毒案拘30歲無業男 80包「綠沸石」暗藏1億k仔

警方昨日（29日）進反毒品行動，搗破一個販毒集團位於黃大仙及觀塘的毒品儲存倉庫，拘捕一名30歲本地男子，並檢獲約191公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值逾1億元，檢獲K仔數量是今年單一案件中最多。警方相信販毒集團利用可吸味的「綠沸石」作掩飾，將毒品從東南亞販運到港，料大部分毒品尚未流出市面。警方正繼續追查案件，不排除有更多人被捕。

日本埼玉縣醫院傳出槍聲2傷 疑犯逃進郵局與警對峙 現場照曝光

日本放送協會（NHK）10月31日報道，日本警方31日下午1時多相繼接獲電話舉報，指在埼玉縣戶田市戶田中央綜合醫院前聽到疑似槍擊的聲音，報道指2人受傷，疑犯逃進一家郵局，與警方對峙，郵局內有人數不詳的人質。

神舟十六號成功著陸 3名航天員身體狀態良好 載人飛行圓滿成功

在太空駐留5個多月，完成全部既定任務後，週二（10月31日），神舟十六號航天員乘組乘坐神舟十六號載人飛船返回內蒙古東風着陸場。

在早上9時15分，景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名航天員全部安全順利出艙，健康狀態良好。官方宣布神舟十六號載人飛行任務取得圓滿成功。

驚！內地男來港買$299牛仔褲 不滿貴淘寶$30竟咁做 惹網民爭議

【香港旅遊／購物】同1件貨品，不同地方價格會有差異。有內地男在小紅書表示，近日在香港沙田新城市廣場1間服裝店買了1條價值299港元牛仔褲，後來卻在淘寶發現同款牛仔褲只售249元人民幣（約270港元），相差近30港元。於是他把牛仔褲拿到店舖退貨，感嘆「香港再也不是那個可以隨意買的購物天堂了，不說便宜，反而貴了那麼多，一整個大無語」。

帖文引來網民熱議，有人認同香港物價較內地貴，「內地99的tee，香港149一模一樣」；也有網民認為不同地方價格有異是正常事，也不應用網店比較，「用網店比就沒意思了」、「購物天堂係指乜都有，唔係乜都便宜」。