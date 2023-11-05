今日必看8分鐘｜酒舖被淋油神秘人清潔｜ 15歲比小童價母舌戰車長

大圍洋酒店被淋紅油 老闆查天眼再揭荃灣店同遭殃 警列刑毀調查

大圍及荃灣有洋酒店接連被淋紅油刑毀。今日（5日）早上7時25分，大圍成運路成全工業大廈地下一間洋酒店的鐵閘被淋紅油，保安發現後報警並通知洋酒店老闆。警方接報到場調查。現場所見，洋酒店的鐵閘、門外的椅子及地下均沾有紅油。洋酒店老闆張先生其後返店了解，並向記者表示公司自1986年成立，素來沒與人結怨，不知為何遭人淋紅油。他坦言：「如果我係爭人錢，即係自己抵啊嘛，都無喎，呢個先死。」期間張生透過手機查看分店的閉路電視，發現荃灣沙咀道的分店亦遭人淋紅油，而門外更有一名陌生女子在清潔鐵閘，於是報警求助。張生指，荃灣分店有聘請員工，但店舖已有2至3日無開門，亦未能與員工取得聯絡。

機場的士司機疑踩錯油門撼前車 褪後衝前再撞欄 搬行李男避一劫

再有的士涉及交通事故，網上瘋傳事發時的車Cam影片，可見一輛市區的士停泊在香港國際機場的落客區，前方有一輛私家車，西裝男於車尾搬行李落車，的士司機疑準備轉右駛走，突大力踩油門，的士隨即高速衝前直撞私家車右車尾，西裝男剛巧將行李抬往行人路，避過一劫沒被撞傷。的士其後倒車又再衝前，最終撞向欄杆停下。事件引起網民嘩然，並戲謔「紅色的跑車像是帶著神秘」，又指西裝男大命，「好彩個人行開咗唔係個人腳都斷」。

平治青沙公路「田螺彎」失控 撞路牌撼路燈四輪朝天

長沙灣發生車禍。今日（5日）凌晨1時許，一輛平治私家車沿青沙公路落斜，途至連翔道海麗邨對開一個左彎時，失控撞向左邊路牌，繼而再鏟上斜台撞向路燈，導致2個燈罩跌落馬路，繼而向右四輛朝天，滑落約10米猛撼24小時禁區路牌，汽車零件和車內物件四散一地，司機沒有受傷，通過酒精呼氣測試，獲准離開。

蜜雪冰城攻港｜深圳實測買最平最貴飲品 檸檬水4元一杯有3片檸檬

有「奶茶界拼多多」之稱的內地連鎖茶飲品牌「蜜雪冰城」即將攻港，首間分店選址旺角銀行中心地下。記者昨日（4日，星期六）晚上在蜜雪冰城深圳華強北分店，實測購買最便宜及最昂貴的飲品，現場毋須排隊，只需等約3分鐘便可取得飲品。最貴飲品之一的港式楊枝甘露售價10元人民幣（下同），而最便宜的冰鮮檸檬水一杯4元，放有3片檸檬片。

舊油麻地警署天台水箱冒煙 終證實虛驚一場 遊客門口如常打卡

今日（5日）下午2時12分，警方接獲報案指，油麻地廣東道627號舊油麻地警署天台有一個桶冒煙，更一度傳出懷疑爆炸聲。消防接報趕赴現場，但發現無煙無火。警方初步調查顯示，警署並無發生火警，懷疑是天台水箱冒煙。其後消防亦收隊離場。而警署門外的遊客如常在警署門口繼續「打卡」

黑碼取消港鐵七折雙倍效應 首個周六29萬港人北上 按周增20%

11月1日（上周三）起往返內地毋須再出示出入境健康申報的「黑碼」，港鐵由當天開始在指定車站提供往羅湖站及落馬洲站車費七折出境優惠。入境處數字顯示，措施立竿見影，昨日（4日）為取消「黑碼」首個周六，經羅湖和落馬洲支線出境本港居民為17.6萬人次，較上個周六（10月28日）增長20%，多了3萬人北上。11月首四天，已累積港人81.9萬人次北上。

15歲付小童價！母子舌戰巴士車長影片瘋傳：你點知我冇錢畀？Ｘ街

15歲用兒童八達通？網上日前瘋傳1段巴士車長舌戰母子的影片，網民指該名少年「15歲仲畀小童飛」被車長發現，要求補付車資否則下車，結果其母衝到駕駛座旁，質疑為何學生不可用小童飛，批評車長態度差，「你做咩態度啫你，細路仔唔識嘢得唔得呀？」、「你點知我冇錢畀？Ｘ街！」，車長甚為不忿，反罵「你咪落車囉」。母親補付車資後，少年不甘示弱疑拍攝車長兼批評：「我爭你錢呀？點樣爭你錢呀，學好啲態度啦你！」

北美抵港空氣壓縮機 藏484公斤毒品值1.4億元 海關拘23歲無業男

香港海關偵破一宗涉及1.4億元的大型海路販毒案件，檢查組人員早前截查一個報稱載有「空氣壓縮機」的海運貨櫃，並在內搜出4種毒品，包括大麻、冰毒、搖頭丸及芬太尼，共重484 公斤。海關日前（3日）於屯門拘捕一名23歲無業男子，涉嫌與案件有關。海關仍在追捕集團其他成員，案件仍在調查中。

電騙！自稱資訊科技署來電 港女1句反擊 騙徒嬲到狂致電仲咁講

可能是最敬業的騙徒？有港女日前發文分享遇上疑似電話騙案的經歷，指收到陌生號碼來電，對方以鄉音說出她的全名，她立即否認並收線。沒料對方竟不斷回電質問，又自稱是「資訊科技署」職員，要求她到金鐘辦事處。港女聞言未有回應，反嘲諷來電者口音，要求對方以廣東話溝通，竟令疑似騙徒惱羞成怒「自爆」，反問「我廣東話不好怎麼了？」，對話引來網民爆笑熱議。

福原愛或面臨20年刑期 江宏傑控前妻刑事 日本警方立案調查

福原愛和江宏傑離婚兩年多官司持續中，今年7月江宏傑在東京召開國際記者會，希望福原愛可以遵從法院判決，不過福原愛至今未理。昨（4）日媒報導，江宏傑對東京警視廳提出「刑事告發」，警方已展開調查，若福原愛持續置之不理，恐將面臨2年到20年的刑期。