今日必看8分鐘｜炮彈滅火筒擊穿tesla｜瑜伽女曬海景公屋踢爆做假

尖沙咀炮彈滅火筒｜山林道Tesla被擊穿傳巨響 途人嚇窒掩耳30秒

尖沙咀發生駭人刑毀案。山林道一條後巷今午（28日）突有滅火筒射出，恍如「炮彈」般高速橫飛，當場擊穿一輛黑色Tesla車門及車窗，飛入車內再從天窗彈出，滅火筒繼而墮地旋轉滾至彌敦道。附近車cam拍得驚險一刻，途人嚇至驚慌走避，有人更掩耳近30秒，幸無人被擊中，否則後果堪虞。消息稱，有閉路電視拍到可疑白長髮男子出沒，警方暫將案件列作「刑事毀壞」處理，正追緝該名男子調查是否與案有關。

旺角兩女涉假冒醫生為客打美容針 警臥底搜證拉人 檢假港大證書

警方聯同衛生署採取主動執法行動，今日（29日）派出臥底探員喬裝顧客，到旺角彌敦道655號胡社生行一間美容院搜證，並突擊搜查該美容院，檢獲大批肉毒桿菌毒素（俗稱Botox）和其他「美容針」、其他受法例監管的藥物包括抗生素和毒藥等，以涉嫌無牌行醫、管有第一部毒藥、管有抗生素及行使虛假文書，拘捕美容院女負責人和一名女職員，兩人正被扣查。警方相信該美容院已經營最少兩年，單在過去一年已有最少700至800名顧客曾光顧注射「美容針」，正繼續調查案件，不排除有更多人被捕。

模擬西貢墮機 跨部門與駐港解放軍演習 護衞艦及空軍直昇機出動

本港八個紀律部隊及輔助部隊，連同駐港解放軍，一連兩日於西貢牛尾海進行空難短程搜救。今日（29日）上午，演習模擬一架載有4人的羅賓遜R44 直升機墜機，解放軍派出護衞艦及兩架直昇機搜救；警隊派出新水上電單車救援能力，政府飛行服務隊空中巴士H175 直升機亦首次加入演練。

海關兩周檢1億元私煙拘7男 北角士多公然出售台韓等地私煙

海關過去兩星期加強打擊海路走私香煙活動，並偵破合共4宗案件，於5個貨櫃內截獲合共約2,800萬支私煙，市值共約1億元，應課稅值約6,900萬元，行動期間7名介乎34至63歲的男子被捕。海關早前接獲投訴，指懷疑有人在北角販賣私煙，關員今早（29日）抵達北角北景街一間士多調查，發現貨架展示不同品牌的香煙，部分包裝未附有香港特區政府健康忠告的標記，但附有其他國家及地區的健康忠告，包括澳門、台灣、韓國等，而該批懷疑私煙混雜在其他已完稅香煙當中。

公屋富戶｜瑜伽女曬600呎海景公屋 房屋署長踢爆做假放小紅書

早前一名身穿運動內衣及瑜伽褲的「全職媽媽」，拍片介紹600平方呎東涌公屋海景單位短片，影片在小紅書瘋傳，後來被指在深圳擁有物業，不少網民質疑她濫用公屋。房屋署署長羅淑佩今日（28日）在簡報會上主動提及該個案，她指該屋苑根本無單位面積達600平方呎，在查問單位戶主後，揭發該影片做假，該女子並非住戶，「只係炫富。」羅淑佩指，當局已派員監察網上平台，亦會採取「放蛇」行動，有個案更成功收回濫用公屋單位。

導盲犬Funny死亡｜檢驗報告揭疑中毒致死 導盲犬服務中心擬報警

導盲犬Funny本月13日於將軍澳康城商場內昏迷，被送往獸醫診所搶救無效，最終離世，死因未明。香港導盲犬服務中心今日（29日）發聲明指，香港城市大學獸醫學院檢驗報告顯示，懷疑Funny因中毒引致死亡，報告排除之前外間傳言，例如過勞、心臟病、或遺傳因素導致死亡的說法。為進一步調查，香港導盲犬服務中心正尋求法律意見，不排除報警備案，以便索取更多相關證據。

消防處調整入職要求 「四眼仔」可投考 放寬至90秒一下引體上升

消防處今日（29日）宣布，將由周五（12月1日）起，調整4個職系的入職視力測試及體能測驗要求，當中投考消防隊長和消防員可戴眼鏡進行視力測試，接受範圍大約200度近視以內，消防處會為有需要人員提供附眼鏡的防消面罩。

「老公生日快樂」蛋糕遺棄垃圾桶旁照片瘋傳！網民熱議原因心酸

好有故事的蛋糕！本港多個網絡地區群組下午瘋傳1張照片，見到有1個包裝精緻的生日蛋糕被遺棄在垃圾桶旁邊，蛋糕更寫有「老公生日快樂，I Love U」字眼，並加上「心心」符號。網民看後熱議蛋糕被遺棄原因，認為有心酸故事，「帽事嘅」、「應該途中見到老公同小三去開房」、「剛發現老公輸咗成副身家」；也有網民笑言是因為蛋糕似「紙紥」，「俾老公鬧死」。另有人估計是物主忘了取走。