今日必看8分鐘｜男子大帽山行山失蹤｜警旺角查車司機棄車逃走

旺角Benz遇查倒車撼七人車 司機棄車逃走遭制服 涉多罪被捕

旺角有警員周四（21日）截查可疑車輛，司機竟慌亂倒車，結果撞到後車無路可退，只好棄車逃走，最終被數名警員在馬路中心制服。事發於晚上9時許，有警員在弼街和西洋菜南街交界截查一輛平治私家車，司機疑欲逃避截查，突然倒車企圖逃走，其間撞到後方另一輛七人車。有網上影片可見，該司機懷疑試圖倒車逃走事敗後，棄車拔足往西洋菜南街方向逃走，最終被尾隨追上的數名警員制服。經調查後，涉事司機涉嫌停牌時駕駛、偷車和狂亂駕駛等罪名被捕，警方亦發現他早前涉及其他交通罪行未有出庭應訊而被通緝。

大帽山男子失蹤｜搜索逾20小時無果 警封路禁上山 消防發現背包

一名操普通話的男子周四（21日）下午稱在大帽山行山，但因天氣太凍而無法繼續行程，於是報警求助，期閒他含糊講過：「大帽山，700米，道路，無法移動。」警方、消防攀山拯救專隊、民安隊、漁護署等多個部門及民間義務組織通宵搜索，並在扶輪公園停車場設指揮中心，至今日（22日）下午2時，各部門已搜索逾20小時，但仍未有發現。現時警方禁止任何人上山，運輸署亦宣布所有車輛不能從荃錦公路進入大帽山道。消息指，消防於凌晨3時在萬德苑入口發現一個背包，但未找到物主。

冬至機場人頭湧湧 市民出遊歡渡聖誕 消費隨心：鐘意就買同食

疫後復常的首個聖誕節，不少打工仔「自製假期」，一連五日去旅行。機場大堂今日（22日）早上開始人頭湧湧，現場中央廣播不時提醒市民出境人次眾多，辦理登機手續後應盡快到離境大堂等候上機，以免影響行程。有市民表示，防疫措施解除後，去旅行心情可以更輕鬆，所以吸引港人離港放假，消費金額亦隨心，「鐘意就買，鐘意就食」。

冬至｜港人蓮塘口岸買燒味 住小西灣都去 店員：幾斤幾斤咁買

今日（22日）冬至，所謂「冬至大過年」，即使寒冬凜冽，仍有港人北上大買燒臘等熟食與家人過節。有首次到蓮塘口岸商業城的港人豪花約2,000元人民幣購買雞、鵝等熟食，不僅一家享用，更送禮給親朋戚友分甘同味。有燒臘舖店員表示，昨日已有很多客人來買雞、燒肉過節，今日的客人更大破慳囊，大呼「雞啊，燒肉啊，都幾斤幾斤，幾隻幾隻雞咁攞。」

冬至｜做冬遇寒流 九龍城買牛肉等一小時 市民驚訝︰人少啲先買

今個冬至（22日）適逢天氣轉冷，不少市民選擇與家人打邊爐團團圓圓。九龍城街市兩間牛肉店早上大排長龍，其中一間更「打蛇餅」至店外馬路，目測逾半百人在等待。

黎智英案｜法官裁定控方沒有逾時檢控 明年1月2日正式開審

壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中港實施制裁，涉違國安法，他和三間《蘋果日報》相關公司，被控串謀勾結外國勢力，及串謀發布煽動刊物等共四罪案，控辯雙方早前就煽動罪的檢控期限爭辯，辯方指該例有列明6個月的檢控期，認為律政司提控時已逾期，認為法庭應無權審理，控方卻對檢控期的算法有不同詮釋，強調未有逾時。案件今（22日）在西九龍法院（暫代高等法院） 續審，法官裁定控方沒有逾時檢控，並將案押後至明年1月2日，到時控方會讀出開案陳詞。

山姆旅行團｜直擊領隊帶團超市掃貨旅巴直送包入場 20團友買爆篋

最近成為港人朝聖熱點的深圳「山姆會員商店（Sam's CLUB）」（又通稱「山姆超市」），又再帶來另類商機。《香港01》發現，有本港持牌旅行社覷準這股熱潮，將山姆超市變身為旅遊景點，日前舉辦首場周末山姆購物團。購物團標榜是設隨團領隊及當地導遊的正規旅行團，最重要是以「旅巴直送及包入場」作招徠，團友即使未有會員卡，亦可獲安排由當地持會員卡人士帶領入場，進行4小時「購物大戰」。

長沙灣救護車私家車十字路口相撞 車頭均告撞凹 兩司機同送院

長沙灣今日（22日）下午發生交通意外。警方在下午3時許接報，指一輛編號A130的救護車在長沙灣興華街和元州街的十字路口，與一輛私家車相撞，現場所見私家車右邊車頭凹陷、引擎蓋亦輕微隆起，救護車則左邊車頭變形，地上遺下相信是兩車的碎片。現場消息指兩車司機受輕傷，由另外兩輛救護車分別送往明愛醫院治理，警方正調查意外原因。

海關截查北上直通巴 地板底檢780萬元燕窩藥物 包括治癌標靶藥

臨近冬至，內地對貴價食材需求增加，不法分子利用走私方式將食材運到內地，供應當地市場，以逃避當地徵收的稅款；他們亦會走私藥物製品，因此類製品進出口受管制，難以取得許可證。海關便於昨日截獲一輛北上直通巴，在地板及汽車零件之間的空間，檢獲780萬元走私貨，包括燕窩及藥物製品，涉案旅遊巴司機即時被拘捕。海關指案中的不法分子利用旅遊巴作掩飾，又用工具將收藏走私貨的空間入口封死，以避免旅客接觸，以及逃避海關追查，但仍難逃海關法眼。海關會繼續根據情報分析，堵截走私活動。